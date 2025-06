Referendum 8-9 giugno 2025: AFFLUENZA ALLE 12 SOTTO l'8% IN PROVINCIA DI LECCO

Oggi, domenica 8 giugno, e domani, lunedì 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum popolari abrogativi, regolati dall’articolo 75 della Costituzione. Le votazioni sono aperte domenica dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00.

AFFLUENZA ALLE 12 in provincia di Lecco è sotto l'8% per i cinque quesiti (QUI I DATI COMUNE PER COMUNE)

Reintegro licenziamenti illegittimi 7,78% a livello provinciale, 9,16% nel capoluogo

Licenziamenti e limite indennità 7,77% a livello provinciale, 9,16% nel capoluogo

Tutela contratti a termine 7,78% a livello provinciale, 9,16% nel capoluogo

Responsabilità infortuni sul lavoro 7,77% a livello provinciale, 9,15% nel capoluogo

Cittadinanza italiana 7,79% a livello provinciale, 9,16% nel capoluogo

Referendum 8-9 giugno 2025: urne aperte, si vota su lavoro e cittadinanza

I quesiti referendari riguardano principalmente temi legati al diritto del lavoro e alla concessione della cittadinanza italiana. Ecco nel dettaglio i cinque referendum su cui si potrà votare:

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi

Si propone l’abrogazione delle norme attuali che regolano la tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo nei contratti a tutele crescenti. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità

Questo quesito riguarda la parziale abrogazione delle norme che disciplinano i licenziamenti nelle piccole imprese e il calcolo delle indennità spettanti ai lavoratori. Contratti a termine – Durata massima e proroghe

Si vota sull’abrogazione parziale di alcune limitazioni imposte sui contratti di lavoro a termine, incluse le condizioni per proroghe e rinnovi. Responsabilità solidale negli appalti

Il referendum propone l’abrogazione della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per gli infortuni subiti dai lavoratori, legati ai rischi specifici dell’attività. Cittadinanza italiana – Riduzione del tempo di residenza da 10 a 5 anni

Si mira a dimezzare il periodo di residenza legale richiesto per ottenere la cittadinanza italiana da 10 a 5 anni per gli stranieri extracomunitari maggioren

Come e quando votare

Gli elettori possono recarsi al seggio nelle giornate di domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

Per essere ammessi al voto, è necessario presentare:

Un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto o altro documento con fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione, tessera di riconoscimento valida con foto)

La tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi, furto, smarrimento o cambio di residenza, è necessario richiedere una nuova tessera elettorale prima del 18 aprile 2025.

Questo appuntamento referendario rappresenta un momento importante di partecipazione democratica su temi che riguardano la tutela del lavoro e la cittadinanza, con possibili conseguenze significative sul quadro legislativo italiano.

Ecco alcune informazioni utili per gli elettori di Lecco città

Spostamento definitivo sezione elettorale n. 20 ex scuola "Filzi" di Bonacina

Si informa che, stante l'indisponibilità del nuovo edificio in corso di realizzazione in zona Bonacina, la sezione elettorale n. 20 viene definitivamente spostata all'interno della scuola primaria "A. Diaz" di Corso Monte Santo n. 22, come da sperimentazione già attuata in occasione delle elezioni per il parlamento UE nell'anno 2024.

Le elettrici e gli elettori la cui tessera elettorale riporta ancora l'indirizzo di seggio di via Timavo potranno, comunque, esercitare il diritto di voto presso il nuovo indirizzo.

Seguiranno indicazioni per la sostituzione definitiva della tessera elettorale.

Segue l'elenco delle vie che fanno capo alla sezione elettorale n.20.

Spostamento temporaneo sezioni elettorali n. 8-9-10-11 e 13 da scuola "De Amicis" in via Amendola al liceo "Manzoni" Via Ghislanzoni, 7

Si informa che, stante l'indisponibilità dell'edificio scolastico "De Amicis", le sezioni elettorali n. 8-9-10-11 e 13 vengono temporaneamente spostate all'interno dell'edificio scolastico Liceo "Manzoni di via Ghislanzoni, 7.

Le elettrici e gli elettori la cui tessera elettorale riporta ancora l'indirizzo di seggio di via Amendola, comunque, esercitare il diritto di voto presso il nuovo indirizzo.

Segue l'elenco delle vie che fanno capo alle sezioni elettorali n. 8-9-10-11 e 13.

Seggi elettorali di Lecco: ubicazione

Il cittadino che intende votare dovrà andare al suo seggio di riferimento che trova indicato sulla tessera elettorale.

In allegato i seggi di lecco e loro ubicazione.



Elettori con disabilità non deambulanti

Gli elettori con gravi difficoltò motorie, qualora la propria sede elettorale di sezione non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune appositamente attrezzata, presentando la tessera elettorale con il timbro AVD (da richiedere in Comune all'ufficio elettorale con attestazione medica) o l’attestazione medica rilasciata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) oppure il libretto di pensione d’invalidità Inps. L’accompagnatore potrà votare in quel seggio esibendo la dichiarazione per il voto assistito rilasciata dal Comune (Ufficio Elettorale).

Il Comune di Lecco ha istituito anche un servizio di trasporto ai seggi nella giornata di domenica 9 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30 previa prenotazione telefonica entro sabato 8 giugno allo 0341/481414.

Elenco seggi elettorali senza barriere architettoniche:

Seggio 1 Scuole via Ongania Via Giuseppe Ongania, 2

Seggio 3 Scuole via Carossa Via Ca' Rossa, 35

Seggio 8 Scuole via Ghinslanzoni Via Antonio Ghislanzoni, 7

Seggio 14 Scuola Primaria G. Carducci Piazza Giosué Carducci, 10

Seggio 21 Scuole C.so Monte Santo Corso Monte Santo, 22

Seggio 24 Scuola Rancio Via Padre Domenico Mazzucconi, 67

Seggio 26 Scuola Laorca Corso Monte San Gabriele, 79

Seggio 28 Scuola Acquate Viale Monte Grappa, 27

Seggio 31 Centro Pertini Via dell'eremo, 28

Seggio 33 Scuola Germanedo Viale Lombardia, 1

Seggio 36 Scuola Belledo Bia Don Calro Consonni, 1