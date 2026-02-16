L’Associazione Fabio Sassi OdV annuncia la chiusura della campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, nata per rendere possibile un intervento atteso e strategico per l’Hospice Il Nespolo di Airuno: la manutenzione straordinaria e la sostituzione dei serramenti, con l’obiettivo di migliorare comfort, sicurezza ed efficienza energetica degli ambienti in cui la cura passa anche attraverso la qualità degli spazi.

A meno di un anno dall’avvio della campagna, l’obiettivo economico fissato in 200.000 euro è stato raggiunto e superato: la raccolta complessiva si attesta infatti a 239.750 euro, risultato costruito con trasparenza e con una partecipazione ampia e trasversale della comunità.

Raccolta fondi record per l’Hospice Il Nespolo: superati 239.000 euro

Il progetto ha potuto contare su un contributo determinante: 100.000 euro assegnati dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il bando “Progetti per la Comunità Lecchese”, che saranno erogati a stato di avanzamento lavori dietro presentazione di fatture. Il resto della raccolta – 139.750 euro – arriva dal sostegno di realtà esterne all’Associazione e da iniziative di fundraising promosse sia dall’Associazione Fabio Sassi sia da altre realtà associative che hanno scelto di devolvere i ricavati al progetto.

Dietro questi numeri c’è una mobilitazione concreta: circa 60 aziende coinvolte tra donazioni e iniziative dedicate, oltre donatori privati, associazioni e realtà organizzate che hanno scelto di fare rete, e almeno 18 eventi solidali tra iniziative promosse da soggetti terzi e appuntamenti organizzati direttamente dall’Associazione come lo Spettacolo di Leonardo Manera, la Cena con delitto al Castello e la mostra “Miró, Chagall e le riviste più belle del mondo”.

“Questo risultato dice una cosa semplice e potente: l’Hospice Il Nespolo non è solo una struttura, è un bene della comunità. In pochi mesi abbiamo visto cittadini, imprese, associazioni e istituzioni muoversi nella stessa direzione, con una generosità che non davamo per scontata” dichiara Giancarlo Ferrario, Presidente dell’Associazione Fabio Sassi OdV. “Abbiamo scelto la trasparenza come metodo e la cura come orizzonte: oggi possiamo dire, con gratitudine, che l’obiettivo dei 200.000 euro è stato raggiunto e superato. Per questo la campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte” si chiude.

In parallelo alla raccolta fondi, l’Associazione sta completando l’iter tecnico-amministrativo necessario per un intervento su una struttura accreditata e inserita in un contesto vincolato: un percorso fatto di verifiche, autorizzazioni e predisposizione della documentazione di gara, indispensabile per trasformare la solidarietà in un cantiere reale e conforme alle procedure previste.

A proposito delle risorse raccolte oltre il fabbisogno iniziale, Marisa Corradini, Vicepresidente dell’Associazione Fabio Sassi OdV, aggiunge: “La generosità del territorio, che ringraziamo, ci ha permesso di arrivare oltre l’obiettivo. I fondi raccolti saranno impiegati, oltre che per la sostituzione dei serramenti, per altri interventi di manutenzione straordinaria. Tutto ciò ci aiuta a garantire continuità e solidità ai servizi che quotidianamente riserviamo ai nostri pazienti e alle loro famiglie”.