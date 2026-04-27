I volontari di EMERGENCY hanno sottolineato il significato profondo dell’iniziativa, ribadendo come «sia sempre più impellente gridare BASTA GUERRE!», un appello forte che ha accompagnato tutta la manifestazione.

Si è svolta ieri, con grande partecipazione e successo, la pedalata “Questa Bici R1PUD1A la Guerra”, che ha attraversato la provincia di Lecco in concomitanza con le celebrazioni del 25 aprile. In tanti sono scesi in campo, anzi sono saliti in sella, per pedalare per la pace, trasformando l’iniziativa in una significativa manifestazione di impegno civile e collettivo.

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“Questa Bici R1PUD1A la Guerra”: la provincia di Lecco ha pedalato per la pace

La carovana di biciclette ha unito simbolicamente i Comuni aderenti alla campagna promossa da EMERGENCY a sostegno dell’articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. L’evento è stato promosso da ANPI Lecco insieme a EMERGENCY (gruppi di Lecco e Merate), FIAB Lecco Ciclabile e con l’adesione di Legambiente Lecco.

In un contesto internazionale segnato dal perdurare dei conflitti e da una crescente spinta al riarmo, il territorio lecchese ha scelto di lanciare un messaggio opposto: quello della pace, del dialogo e della solidarietà tra i popoli.

La pedalata non è stata soltanto un evento sportivo, ma una vera e propria azione civile diffusa, capace di collegare idealmente i numerosi Comuni della provincia che hanno aderito alla campagna R1PUD1A di EMERGENCY.

Il percorso ha visto la partenza da Bulciago alle ore 8:00, con attraversamento di diversi centri del territorio lecchese tra cui La Valletta, Merate, Robbiate, Paderno d’Adda e Verderio, fino a Osnago, dove si sono aggiunti nuovi partecipanti. Il tragitto è poi proseguito verso Lomagna, Casatenovo, Missaglia e Barzanò, fino a Dolzago, dove si è svolta una significativa sosta con momenti di riflessione, musica e interventi.

Nel pomeriggio la carovana ha ripreso il cammino attraversando Oggiono, Annone Brianza e Galbiate, costeggiando il lago, per poi concludersi a Lecco, in Piazza Diaz, tra applausi e grande partecipazione.

I volontari di EMERGENCY hanno sottolineato il significato profondo dell’iniziativa, ribadendo come «sia sempre più impellente gridare BASTA GUERRE!», un appello forte che ha accompagnato tutta la manifestazione.