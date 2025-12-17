Nella serata di martedì 16 dicembre 2025 l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, in via Tonale 26/28, ha ospitato il Concerto di Natale: un appuntamento che ha unito musica, cultura e riconoscimenti civili, inserendosi a pieno titolo nel clima delle festività. L’evento, a invito, ha preso il via alle ore 18.00 e ha visto come protagonisti gli allievi del Liceo musicale “G.B. Grassi”, che con un repertorio natalizio hanno accompagnato il pubblico in un percorso musicale capace di creare un’atmosfera calda e coinvolgente.

Quattro Onorificenze al Merito della Repubblica consegnate a Lecco

Al termine del concerto è seguito un brindisi augurale, offerto dai ragazzi del CFPA di Casargo: un momento di convivialità che ha voluto sottolineare il valore della comunità e della condivisione in vista del Natale. La serata è stata soprattutto l’occasione per la consegna di quattro Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite a cittadini distintisi per meriti civili e professionali. A fare gli onori di casa il Prefetto di Lecco, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta.

A ricevere il titolo di Ufficiale è stato Francesco Maria Silverij di Mandello del Lario, politico attivo nel centrodestra e coordinatore locale di Forza Italia, già consigliere comunale e impegnato anche in ambito formativo, in particolare presso il CFPA di Casargo. Per Silverij si è trattato di un ulteriore riconoscimento, dopo il conferimento nel 2014 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il titolo di Cavaliere è stato invece assegnato a Romualdo Massironi di Calco, figura di riferimento nella promozione culturale e nella tutela delle tradizioni popolari in Lombardia. Presidente dell’associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia”, Massironi ha contribuito all’organizzazione di numerose iniziative culturali e musicali, tra cui il festival di musica classica “MusicCalco” e appuntamenti dedicati alla memoria storica e alle tradizioni locali.

Riconoscimento anche a Pierfranco Mastalli di Lecco, da anni attivo nel panorama culturale e civico della città. Delegato dell’Istituto Italiano dei Castelli, impegnato nella memoria della Resistenza con ANPI Lecco e presidente del circolo locale di Legambiente, Mastalli ha unito l’attenzione per il patrimonio storico a quella per l’ambiente, collaborando inoltre come autore e relatore su temi di storia locale.

Infine, l’onorificenza è stata conferita a Dante Missana di Olginate, Primo Luogotenente dell’Aeronautica Militare. Con una carriera lunga e improntata alla dedizione e al servizio, Missana ha rappresentato un esempio di impegno civile e militare al servizio del territorio, raggiungendo il traguardo della pensione nel dicembre dello scorso anno.

Una serata che ha saputo coniugare musica e istituzioni, celebrando il Natale e, al tempo stesso, valorizzando storie di impegno e servizio alla comunità.

Andrea Gianviti