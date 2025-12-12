Quattro nuove Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Silverij, Massironi, Mastalli e Missana

L’atmosfera delle festività sta per illuminare la città di Lecco con un evento che unisce musica, cultura e riconoscimenti civili. Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 18.00, l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, in via Tonale 26/28, ospiterà il Concerto di Natale, un’occasione speciale per vivere insieme la magia del Natale. L’invito arriva dal Prefetto di Lecco, Paolo Ponta, che chiama tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione e comunità. Protagonisti della serata saranno gli allievi del Liceo musicale “G.B. Grassi”, che con il loro repertorio festivo daranno voce alle note più gioiose e suggestive del Natale, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Al termine del concerto, i partecipanti saranno accolti per un brindisi augurale offerto dai ragazzi del CFPA di Casargo, un gesto simbolico di convivialità e augurio per le prossime festività, che sottolinea il valore della comunità e della solidarietà. Ma la serata non sarà solo musica e festa: durante la cerimonia verranno consegnate quattro Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, prestigiosi riconoscimenti per meriti civili e professionali

Quattro i premiati: Francesco Maria Silverij di Mandello riceverà il titolo di Ufficiale mentre Romualdo Massironi di Calco, Pierfranco Mastalli di Lecco e Dante Missana di Olginate quello di Cavaliere.

Francesco Maria Silverij è un politico di Mandello del Lario , attivo nel centrodestra e coordinatore locale di Forza Italia. È stato consigliere comunale e ha ricoperto incarichi anche in enti di formazione professionale, tra cui il CFPA di Casargo. Nel 2014 gli è già stato conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti civili e professionali.

Romualdo Massironi è una figura di riferimento nella promozione culturale e nella tutela delle tradizioni popolari a Calco e in Lombardia. È presidente dell’associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia”, che si occupa di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso eventi, progetti e iniziative di sensibilizzazione . Massironi ha partecipato all’organizzazione di manifestazioni culturali e musicali, come il festival di musica classica “MusicCalco”, e a eventi dedicati alla memoria storica e alle tradizioni locali, come “La donna tra passato e presente”.

Pierfranco Mastalli è una figura molto attiva nel panorama culturale e civico di Lecco. Si dedica alla valorizzazione del patrimonio storico come delegato dell’Istituto Italiano dei Castelli e partecipa alla memoria della Resistenza tramite il suo ruolo in ANPI Lecco. Allo stesso tempo, è impegnato nell’ambiente come presidente del Circolo Legambiente locale, promuovendo iniziative di tutela del territorio e sensibilizzazione ecologica. Inoltre, collabora come autore e relatore su temi di storia locale, contribuendo a mantenere viva la memoria storica della provincia.

Infine riconoscimento al Primo Luogotenente della Aeronautica Militare Dante Missana di Olginate. Con una carriera onorata e ricca di dedizione, Missana rappresenta l’esempio del servizio civile e militare al territorio e alla comunità. Ha raggiunto il traguardo della meritata pensione nel dicembre dello scorso anno.