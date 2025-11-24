La fortuna bacia Molteno nel weekend del Lotto: una quaterna secca sulla ruota di Palermo ha fruttato 64.750 euro a un fortunato giocatore, con una puntata di soli 2,50 euro nella ricevitoria di Piazza Risorgimento. I numeri vincenti? 7, 19, 31 e 43.

Quaterna secca al Lotto: maxi vincita a Molteno

Secondo la tradizione della smorfia napoletana, ciascun numero ha un significato particolare: il 7 rappresenta il vitello, simbolo di prosperità; il 19 l’orso, immagine di forza e ostacoli; il 31 il cane, a indicare lealtà e amicizia; il 43 i soldati, collegati a disciplina e lotta.

Una combinazione che, per i più superstiziosi, unisce protezione, lealtà e forza… e evidentemente anche molta fortuna!

Ma al di là di Molteno, la Lombardia si conferma una delle regioni più premiate del weekend: complessivamente, le vincite registrate superano i 195.000 euro, come segnala Agimeg. Tra le altre vincite, a Cadorago una quaterna sulla ruota di Roma ha portato 13.950 euro, mentre a Treviglio la cinquina su Genova ha fruttato 13.875 euro. Ad Uboldo, un ambo secco sulla ruota di Bari ha regalato 7.500 euro.

Nel 10eLotto, i premi più alti della settimana sono stati centrati tra Pavia, Monza Brianza, Cremona e Mantova, con vincite fino a 50.001 euro, come nel caso di Isola Dovarese.