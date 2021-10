Merate

Appuntamento il prossimo 5 ottobre alle 18.30

"Pianificazione finanziaria personale: quanto spendi al mese e quanto spenderai? Focus sui Millennials e sulla Generazione Z". E' questo il titolo dell'interessante convegno promosso dal Liceo Scientifico Maria Gaetana Agnesi di Merate con il supporto di ANASF e Rotary in programma il prossimo 5 ottobre.

Quanto spendi al mese e quanto spenderai? Convegno al Liceo Agnesi

Al convegno, che avrà luogo nell'aula Paolo Borsellino alle 18. 30 interverranno Gabriele Bonfanti, consulente finanziario iscritto all’ Albo OCF, formatore ANASF, Giuseppe Martinelli, consulente finanziario all’Albo OCF e Fabrizio Crespi, Docente e Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università degli Studi di Cagliari e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’incontro si inserisce all’interno delle attività che il Comitato Ministeriale per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove ogni anno, per tutto il mese di ottobre, il Mese dell’Educazione Finanziaria: iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

In particolare l'edizione 2021, ovvero la quarta, sarà incentrata sul tema “Prenditi cura del tuo futuro” con incontri per l'innalzamento della cultura finanziaria che si svolgono negli Istituti Scolastici su tutto il territorio nazionale.

L’accesso all’ Aula Paolo Borsellino sarà permesso dalle 18 con presentazione di Green Pass valido e fino ad esaurimento dei posti disponibili.