Quanto costa la mensa scolastica a Lecco? La classifica lombarda

Il costo della mensa scolastica dei propri figli è una "tassa" che ogni famiglia deve accollarsi per anni. E che incide anche in maniera importante sul budget familiare. Con grandi differenze però da città a città. a testimoniarlo è il report di Cittadinanzattiva, che ha pubblicato la settima indagine sulle mense scolastiche italiane.

In media ogni famiglia spende circa 85 euro al mese, oltre il 3% in più rispetto allo scorso anno. La regione più cara è la Basilicata (109 euro al mese), la più economica la Sardegna (61 euro per l'infanzia, 65 euro per la primaria). E la Lombardia? Ma soprattutto, in provincia di Lecco quanto si spende in media per la far mangiare i nostri figli a scuola?

Quanto costa la mensa scolastica in Italia: le cifre

In media, come già accennato, gli italiani spendono per i pasti dei propri figli a scuola 4,20 euro al giorno per le scuole dell'infanzia e 4,26 per la primaria. Come detto il 3% circa in più dell'anno scorso. Le variazioni però sono molto differenti a livello regionale: in Calabria si registra un aumento di oltre il 26%, mentre in Umbria la riduzione più evidente è di circa il 9%.

A livello di singoli capoluoghi di provincia, sono le famiglie di Barletta a spendere di meno per il singolo pasto (2 euro sia per l’infanzia che per la primaria) mentre per l’infanzia si spende di più a Torino (6,60 euro a pasto) e per la primaria a Livorno e Trapani (6,40 euro).

Fra le città metropolitane, soltanto Roma rientra nella classifica delle meno care, con un costo a pasto per la famiglia “tipo” di circa 2,32 euro in entrambe le tipologie di scuola.