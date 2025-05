Quando il lavoro genera speranza: evento giubilare per i lavoratori nella Zona Pastorale Terza di Lecco

Venerdì 23 maggio 2025, dalle 17 alle 19:30, il Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago ospiterà un importante evento giubilare dedicato a tutti coloro che sono impegnati nel mondo del lavoro nella Zona Pastorale Terza di Lecco. Il tema centrale dell’incontro sarà “Quando il lavoro genera speranza”, un’occasione per riflettere sul senso del lavoro in un contesto economico e sociale in continuo cambiamento.

Oggi il lavoro viene spesso associato a sfide difficili: dalla competizione globale all’impatto delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, fino alle questioni legate alla sicurezza sul posto di lavoro. Tuttavia, come ricordato nel documento pontificio Spes non confundit (n. 24), la Chiesa invita a riscoprire il lavoro come fonte di speranza, un’opportunità per costruire un futuro migliore.

L’evento, promosso dal Vicariato della Zona Pastorale III di Lecco in collaborazione con associazioni locali ispirate alla dottrina sociale della Chiesa, si rivolge a lavoratori, inoccupati, disoccupati, imprenditori e professionisti, offrendo un momento di confronto e di crescita spirituale.

Il programma prevede due momenti principali:

Ore 17:00, Cappella delle Confessioni: Intervento di Rosangela Lodigiani, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, seguito da testimonianze di realtà lavorative locali, tra cui Maria Grazia Fusi (Cooperativa Sociale Il Ponte), Elena Giorgioni (gestione risorse umane) e Fabio Dadati (imprenditore e componente della giunta della Camera di Commercio Como-Lecco). Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Gerolamo Fazzini.

Ore 18:30, Santuario della Madonna del Bosco: Celebrazione eucaristica giubilare presieduta da Mons. Gianni Cesena, vicario episcopale della Zona Pastorale III di Lecco.

Per partecipare pienamente all’evento e vivere l’esperienza giubilare, sono richiesti: la professione di fede, la preghiera per il Papa, la confessione sacramentale e la partecipazione all’Eucaristia.

Un invito a riscoprire il valore profondo del lavoro, non solo come mezzo di sostentamento, ma come fonte di dignità, speranza e testimonianza cristiana.