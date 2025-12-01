Qualità della vita: Lecco scende al 15° posto nella classifica del Sole 24 Ore

Ricchezza e consumi: Il territorio del capoluogo lariano resta in posizione estremamente elevata, ma perde tre posizioni passando dal terzo al quinto gradino del podio. La provincia si distingue per il trend del PIL pro capite, seconda in Italia, mentre soffre per l’inflazione, dove si colloca al 65° posto.

Affari e lavoro: In questo indicatore Lecco perde 24 posizioni, collocandosi al 21° posto nella classifica definitiva. La provincia si posiziona 48esima per tasso di occupazione, mentre si distingue per la partecipazione alla formazione continua, dove raggiunge il decimo posto a livello nazionale.

Ambiente e servizi: Lecco guadagna 11 posizioni, attestandosi quest’anno al 20° posto in Italia. La provincia domina la classifica per la qualità della vita dei bambini, ma soffre per l’indice di salubrità dell’aria, dove si colloca al 98° posto (periodi di almeno 4 giorni con precipitazioni < 1mm giornaliero, vento medio < 5 km/h).

Giustizia e sicurezza: Lecco si colloca al 22° posto, con un calo di 20 posizioni rispetto all’anno precedente. La provincia è 33esima per incidenti stradali, ma si distingue negativamente per l’indice di litigiosità, risultando prima in Italia per cause civili iscritte ogni 100mila abitanti (Elaborazione su dati Giustizia.it, 2024).

Demografia e società: L’indice posiziona Lecco al 19° posto, in discesa di sette posizioni rispetto all’anno precedente. La provincia si distingue positivamente per l’emigrazione ospedaliera e la speranza di vita alla nascita, dove occupa il secondo posto. In controtendenza, soffre per la carenza di medici di medicina generale, collocandosi al 99° posto (Professionisti attivi ogni 10.000 abitanti – Iqvia, media ultimi 12 mesi).

Cultura e tempo libero: Lecco sale di un gradino, portandosi al 76° posto nella classifica nazionale. Tuttavia, l’offerta culturale è limitata, con la provincia al 103° posto per spettacoli ogni mille abitanti (SIAE/Istat, 2024) e al 105° posto per ristoranti. In controtendenza, l’indice di sportività rimane alto, con Lecco al 20° posto.