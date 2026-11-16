La classifica 2026 di ItaliaOggi fotografa un territorio a due velocità: migliorano sicurezza sociale e sicurezza, mentre arretrano lavoro, popolazione e reddito. Bene istruzione e formazione, criticità per turismo e cultura

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Lecco perde terreno nella classifica nazionale della qualità della vita. La provincia scende infatti dal 22° al 28° posto nell’indagine 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Un arretramento di sei posizioni rispetto allo scorso anno, che colloca comunque il territorio lecchese nella parte alta della graduatoria nazionale, composta da 107 province.

Dietro il risultato complessivo si nasconde una situazione articolata, con indicatori che registrano miglioramenti significativi e altri che evidenziano invece difficoltà. A emergere sono soprattutto i progressi sul fronte della sicurezza sociale e della sicurezza, a fronte di una perdita di terreno in ambiti importanti come il lavoro, la popolazione e la ricchezza.

Qualità della vita, Lecco perde sei posizioni e scivola al 28° posto in Italia

La performance migliore riguarda la sicurezza sociale, dove Lecco guadagna ben 25 posizioni rispetto alla precedente rilevazione, raggiungendo il nono posto nazionale. Un balzo in avanti significativo si registra anche per reati e sicurezza, con 18 posizioni recuperate e il 14° posto in classifica. Due risultati che rappresentano gli aspetti più positivi dell’indagine e che confermano la tenuta del territorio sul fronte della coesione sociale e della sicurezza.

Di segno opposto l’andamento di affari e lavoro, che perde 16 posizioni, e quello della popolazione, con un arretramento di dieci posti. Anche il reddito e la ricchezza registrano una flessione, con otto posizioni perse. Un dato che merita attenzione: sebbene la provincia si collochi ancora al 14° posto nazionale in questo settore, ha infatti lasciato il sesto posto precedentemente raggiunto. Più contenuta la perdita nel sistema salute, che arretra di una posizione.

Restano invece stabili gli indicatori relativi ad ambiente e istruzione e formazione. Proprio quest’ultimo ambito rappresenta uno dei punti di forza del territorio, con l’ottavo posto a livello nazionale. Segnale positivo anche per turismo, intrattenimento e cultura, che guadagna una posizione rispetto all’anno precedente, pur rimanendo indietro nella graduatoria assoluta, al 77° posto. Anche l’ambiente, nonostante la stabilità rispetto alla precedente rilevazione, si colloca all’83° posto.

A completare la fotografia del territorio ci sono il costo della vita e le dinamiche demografiche. Le stime disponibili per il capoluogo indicano una spesa mensile di circa 800 euro per una persona sola, escluso l’affitto, e di circa 2.850 euro per una famiglia di quattro persone. Per quanto riguarda le abitazioni, l’affitto di un appartamento con due o tre locali in centro si aggira mediamente sui 750 euro al mese. Si tratta di valori indicativi, che possono variare sensibilmente in base alla zona e alle caratteristiche dell’immobile.

Un’altra questione riguarda l’invecchiamento della popolazione. La provincia lecchese registra infatti un indice di vecchiaia superiore sia alla media lombarda sia a quella nazionale. Una tendenza che, insieme alla perdita di posizioni nell’indicatore dedicato alla popolazione, richiama l’attenzione sulle trasformazioni demografiche e sulle conseguenze per i servizi, l’assistenza e l’equilibrio tra le generazioni.

Nel confronto regionale, Lecco si posiziona al quinto posto tra le province lombarde. Davanti si trovano Milano, seconda in Italia, Monza e Brianza, nona, Bergamo, 14ª, e Brescia, 15ª. Seguono Varese al 36° posto, Mantova al 38°, Como al 41°, Sondrio al 50°, Cremona al 55°, Lodi al 56° e Pavia al 57°.

In vetta alla graduatoria nazionale si trova Bolzano, che conquista il primo posto scalzando Milano, seconda dopo due anni consecutivi al vertice. Terza Bologna, mentre chiude la classifica Taranto, al 107° posto.

La fotografia complessiva restituisce dunque un territorio che conserva una posizione relativamente alta nel panorama nazionale, ma che deve fare i conti con alcune debolezze. Se sicurezza sociale, istruzione e sicurezza rappresentano elementi di forza, lavoro, reddito e dinamiche demografiche indicano le sfide da affrontare. Il calo di sei posizioni nella graduatoria generale è il risultato di questi andamenti differenti, che raccontano una provincia ancora competitiva ma non priva di criticità.