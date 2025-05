Lecco è la provincia dove vivono meglio i più piccoli, secondo l’indagine del Sole 24 Ore dedicata alla qualità della vita dei bambini. Sul podio, insieme a Lecco, anche Siena e Aosta, già medaglie d’oro nelle precedenti edizioni: rispettivamente nel 2023 e nel 2022.

Qualità della vita dei bambini: Lecco prima in Italia

La lusinghiera posizione ottenuta dalla provincia di Lecco è il risultato dell’analisi di 15 indicatori che valutano servizi, opportunità e condizioni di vita dedicate all’infanzia. Tra questi: la spesa sociale per famiglie e minori, il numero di pediatri, la disponibilità di spazi educativi e sportivi.

"La provincia lariana vince grazie a una maggioranza di buoni piazzamenti nei sotto-indicatori, più alcune prestazioni al top - si legge sul Sole 24 Ore - Lecco si conferma prima alla voce Sport e bambini, mantiene una posizione di vertice nelle competenze scolastiche (seconda per quelle numeriche dietro a Sondrio, terza per quelle alfabetiche dietro a Sondrio e Belluno) e sale sul podio anche per la bassa incidenza di delitti contro i minori.

Analizzando i singoli indicatori, emerge che Lecco è:

27ª in Italia per tasso di fecondità (numero medio di figli per donna – Istat, 2024);

68ª per spesa sociale per famiglie e minori ;

67ª per verde attrezzato (mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo – Istat, 2022);

45ª per bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia.

Primeggia invece:

per competenze alfabetiche e numeriche (sul podio in entrambe le classifiche);

per Indice Sport e Bambini (praticanti, scuole e risultati – PtsClas, 2023), dove è prima in assoluto;

per la bassa incidenza di delitti denunciati a danno di minori (ogni 10mila minori – elaborazione su dati Istat, 2024).

Altri dati significativi:

34ª per rette della mensa scolastica ;

26ª per edifici scolastici con mensa ;

18ª per edifici scolastici con palestra ;

60ª per spazio abitativo (mq medi per abitante del settore residenziale – Scenari Immobiliari, 2024);

22ª per relazioni sociali (percentuale di persone con più di 14 anni che dichiarano di poter contare su parenti – BesT Istat, 2022);

48ª per pediatri (professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni – IQVIA, maggio 2025, media ultimi 12 mesi).

Unico dato poco lusinghiero è il 94° posto per i progetti PNRR destinati all’istruzione.

Il Sole 24 ORE Comune di Lecco UNICEF "Lecco capoluogo di una provincia a misura di bambino - ha commentato il sindaco Mauro Gattinini - Lo attestanella classifica pubblicata oggi, su dato provinciale, conquistata grazie al primato nell’indice Sport e bambini, all'eccellenza delle competenze scolastiche fotografate dai test Invalsi e per la bassa quota di delitti contro i minori. Ilin questi anni ha investito molto per i suoi cittadini più piccoli: dai servizi di cura offerti dai servizi sociali a quelli educativi per il post-scuola, lo sport e il tempo libero, passando per l'istituzione del "Patto per una Comunità Educante". Un impegno riconosciuto da, che ha consegnato a Lecco l'accreditamento di "Città amica dei bambini e degli adolescenti". Lecco è un territorio attento ai suoi bambini e ai suoi ragazzi ma sappiamo che ci sono ancora ampi margini di miglioramento e lacune da colmare. A breve, per esempio, consolideremo l'attenzione sul fronte digitale, sul quale si sta lavorando insieme a scuole, amministrazioni e associazioni a livello provinciale, coinvolgendo genitori e referenti della "Comunità Educante". Insomma, il lavoro non si ferma: ci sono nuovi fronti che non emergono dalle classifiche ma che è nostra responsabilità presidiare. Qui è e sarà il nostro impegno".

“Complimenti ai lecchesi e avanti così. Questo risultato – spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana - ci inorgoglisce e ci spinge a proseguire su una strada che abbiamo intrapreso da tempo, mirata a sostenere politiche della famiglia che guardano anche alle nuove e future generazioni. Esamineremo con attenzione i risultati conseguiti dal territorio della provincia di Lecco con l’obiettivo di portare l’intera Lombardia ai vertici della graduatoria ‘a misura d’infanzia’”.

“Il primo posto di Lecco nella classifica delle Province dov’è più alta la qualità della vita per i bambini fino a 14 anni, pubblicata oggi dal Sole 24 ore, mi fa doppiamente piacere, come lecchese e come presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza - ha commentato l'omorevole. Michela Vittoria Brambilla (Nm) - Probabilmente non è un caso che Lecco condivida il podio con altre due Province di dimensioni medio-piccole, Aosta e Siena: è più facile rendere a misura di bambino un territorio che è rimasto a misura d’uomo. Complimenti a Lecco per l’elevato punteggio conseguito nel campo delle competenze scolastiche (numeriche e alfabetiche) e per il primo posto assoluto nell’indicatore “Sport e bambini”. L’importanza dello sport per un sano e corretto sviluppo della persona, da ogni punto di vista, non si sottolineerà mai abbastanza”.

"La provincia di Lecco si conferma un modello nazionale nella qualità della vita dei più piccoli, e questo è un motivo di grande orgoglio per tutti noi lombardi. Dietro questo risultato non c’è solo un territorio straordinario, ma un tessuto sociale sano, una rete educativa solida e una comunità che mette davvero al centro i bambini e le loro famiglie» - dichiara Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore - Questo primato ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, ma anche che non possiamo abbassare la guardia. Investire sull’infanzia vuol dire costruire il futuro, ma anche difendere l’identità di una comunità che crede nei valori della famiglia, della sicurezza e della crescita sana dei suoi giovani".