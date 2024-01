Solo pochi giorni fa, dopo che sono stati rilevati esemplari di animali morti per meningoencefalite, era scattato l'allarme in Valvarrone. Oggi, giovedì 18 gennaio 2023, è l'Ats Brianza a mettere in guardia dalle punture di zecche.

Punture di zecche: Ats mette in guardia

"Un rischio spesso sottovalutato, una situazione affrontata con leggerezza che può portare a conseguenze pericolose: parliamo delle punture di zecca, un fenomeno diffuso sul nostro territorio e al quale va data la giusta attenzione - spiegano dall'Agenzia di Tutela della salute - Per questo ATS Brianza sta procedendo con una campagna informativa sulla prevenzione delle malattie infettive trasmesse dalle zecche, così da sensibilizzare sulla prevenzione delle punture, sulla conoscenza del fenomeno e delle possibili conseguenze e sulla corretta gestione post-puntura, così da ridurre i rischi per l’uomo".

Con la preziosa collaborazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ATS sta diffondendo una brochure che contiene tutte le informazioni utili, i contatti e le diverse sedi dove è possibile portare la zecca dopo averla rimossa così da farla analizzare.

“E’ un tema su cui vogliamo focalizzare una grande attenzione - spiega il dr. Diego Perego, Direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza – in quanto il cambiamento climatico sta favorendo la diffusione di malattie, soprattutto veicolate da vettori (insetti). Dopo aver rimosso la zecca, secondo le indicazioni fornite, è importante conservarla in un barattolo e portarla in una delle nostre sedi per l’identificazione nel più breve tempo possibile, portando con sé la Scheda rilevamento zecca compilata. In questo modo potranno essere condotte le analisi sul parassita, verificarne eventuale infettività e, se necessario, fornire indicazioni per poter ricevere una diagnosi e cura idonea nelle sedi appropriate in modo tempestivo così da ridurre possibili complicazioni”.

È possibile recarsi presso gli uffici del Dipartimento Veterinario dell’ATS Brianza più vicino per consegnare il barattolo e la scheda, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, nelle seguenti sedi: