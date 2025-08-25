TURISMO

Tra alberghi, case vacanze e locazioni turistiche, la capacità ricettiva provinciale continua a crescere, con oltre 12.000 camere e 31.600 posti letto distribuiti capillarmente sul territorio.

La provincia di Lecco ha raggiunto un nuovo importante traguardo nel settore turistico: in questo agosto 2025 il territorio conta oltre 4.000 strutture ricettive tra alberghi, alloggi non alberghieri e locazioni turistiche. La sola città di Lecco ne ospita quasi 550, confermando il ruolo centrale del capoluogo nella rete dell’ospitalità locale.

Provincia di Lecco: superato il traguardo delle 4.000 strutture ricettive, 550 in città

Il numero complessivo di camere si attesta intorno alle 12.100, mentre i posti letto disponibili superano i 31.600, distribuiti capillarmente su tutto il territorio provinciale. La crescita della capacità ricettiva segue una tendenza costante ormai da un decennio, iniziata con l’entrata in vigore della legge regionale 27/2015, e continua a evolversi giorno dopo giorno grazie a nuove aperture e aggiornamenti registrati tramite gli sportelli Suap comunali e l’applicativo regionale Ross 1000.

Caratteristica peculiare della provincia e della città di Lecco è la forte presenza di strutture non alberghiere. Case e appartamenti per vacanze (Cav) e locazioni turistiche (Lt) non imprenditoriali rappresentano infatti oltre il 70% delle unità attive in provincia e circa il 64% in città, con oltre 2.800 strutture in provincia e 350 a Lecco.

Parallelamente, aumenta anche la percentuale di strutture che hanno ottenuto il Codice identificativo nazionale (Cin), che si attesta oggi all’89,31% rispetto al totale dell’offerta ricettiva provinciale. Questo dato supera sia la media regionale (87,79%) che quella nazionale (88,60%), confermando l’impegno delle strutture lecchesi nella regolarizzazione e nella qualità dell’offerta turistica.

Per ulteriori informazioni, gli operatori possono contattare la Provincia di Lecco all’indirizzo email operatori.turismo@provincia.lecco.it o ai numeri 0341 295542 / 516 / 454.