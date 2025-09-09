Proseguono gli interventi di cura e manutenzione della rete stradale di competenza della Provincia di Lecco, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, migliorare la viabilità e assicurare condizioni ottimali di circolazione per cittadini e automobilisti.

Provincia di Lecco: proseguono gli interventi di manutenzione stradale

In particolare, lungo la Sp 55 a Lomagna sono in corso lavori di ripasso e rinnovo della segnaletica orizzontale. Questi interventi, pur apparentemente semplici, rivestono un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale, in quanto assicurano una corretta indicazione delle corsie e dei percorsi, riducendo il rischio di incidenti e facilitando la circolazione quotidiana.

Parallelamente, sono stati completati gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale lungo la Sp 51, nel tratto che collega Monticello Brianza a Civate. Anche in questo caso, il rinnovo della segnaletica contribuisce a una maggiore visibilità delle strade e a una guida più sicura, soprattutto nei periodi di scarsa luminosità o in condizioni meteorologiche avverse.

Gli interventi rientrano nel piano annuale della Provincia, che prevede controlli costanti e interventi programmati per garantire strade sempre più sicure e percorribili. La Provincia di Lecco ribadisce così il proprio impegno a favore della sicurezza degli utenti della strada e della manutenzione continua della propria rete viaria.