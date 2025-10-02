La scuola torna al centro delle politiche della Provincia di Lecco. Nella seduta a Villa Locatelli di ieri, mercoledì 1 ottobre 2025, il Consiglio provinciale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, destinando nuove risorse importanti per interventi negli istituti superiori del territorio.

Provincia di Lecco, più fondi per le scuole: stanziati oltre 230mila euro per nuovi interventi

Dalla fornitura di arredi per il Parini di Lecco alla progettazione dell’ampliamento del Marco Polo di Colico, dalla manutenzione ordinaria di diversi edifici fino al maxi intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico al Bertacchi, per il quale ai 145.824,22 euro stanziati dalla Provincia si sommano oltre 4,3 milioni di euro di finanziamento regionale, l’attenzione resta alta sulle strutture frequentate ogni giorno da migliaia di studenti.

La Presidente Hofmann e il consigliere Negri: “Impegno costante per ambienti accoglienti e sicuri”

“Con queste variazioni al bilancio di previsione – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Alessandro Negri – abbiamo voluto implementare le risorse da destinare agli edifici scolastici di nostra competenza, che necessitano di continui interventi di manutenzione e adeguamenti per la loro età e per la continua evoluzione delle normative. Nei prossimi mesi completeremo alcuni interventi significativi al Fumagalli di Casatenovo, al Greppi di Monticello Brianza, al Rota di Calolziocorte, al Marco Polo di Colico, all’Agnesi e al Viganò di Merate, al Grassi, al Bovara, al Badoni, al Parini e al Fiocchi di Lecco, e ne avvieremo altri, tra cui quello al Medardo Rosso di Lecco. Il nostro impegno e la nostra attenzione verso le scuole sono costanti, per mettere a disposizione di studenti, docenti e personale ambienti decorosi e accoglienti”.