La sicurezza del territorio al centro del nuovo piano regionale. La Giunta della Lombardia ha approvato il Programma 2026-2028 di interventi urgenti per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi.

Il piano complessivo vale 37,7 milioni di euro e prevede 68 interventi strategici distribuiti su tutto il territorio lombardo. Una quota rilevante delle risorse è destinata alla Provincia di Lecco, che riceverà 3.741.920 euro per otto opere considerate prioritarie.

Provincia di Lecco, oltre 3,7 milioni dalla Regione per la sicurezza del territorio

Gli interventi interesseranno diversi territori particolarmente esposti a frane, smottamenti e criticità idrauliche.

Nel dettagli oin provincia di Lecco:

Colle Brianza : 230 mila euro per la messa in sicurezza della strada Cagliano–Campsirago

: 230 mila euro per la messa in sicurezza della strada Cagliano–Campsirago Galbiate : 420 mila euro per il ripristino dopo il crollo di materiale roccioso in via Sant’Alessandro

: 420 mila euro per il ripristino dopo il crollo di materiale roccioso in via Sant’Alessandro Olgiate Molgora : 488 mila euro per il miglioramento del deflusso idraulico e la sicurezza del Torrente Molgora

: 488 mila euro per il miglioramento del deflusso idraulico e la sicurezza del Torrente Molgora Oliveto Lario : 400 mila euro per la mitigazione del rischio caduta massi sul versante del “Sasso di Onno”

: 400 mila euro per la mitigazione del rischio caduta massi sul versante del “Sasso di Onno” Santa Maria Hoè : 100 mila euro per la riduzione del rischio idraulico in via del Ponte

: 100 mila euro per la riduzione del rischio idraulico in via del Ponte Santa Maria Hoè : 215 mila euro per la messa in sicurezza di via Risorgimento e dell’area parcheggio

: 215 mila euro per la messa in sicurezza di via Risorgimento e dell’area parcheggio Sirtori : 908.920 euro per la sistemazione idraulica della Roggia Gambaione

: 908.920 euro per la sistemazione idraulica della Roggia Gambaione Sueglio : 980 mila euro per la messa in sicurezza dell’area franosa di Leete e la regimazione delle acque

Un pacchetto di interventi che punta a ridurre il rischio in aree storicamente fragili e soggette a eventi meteorologici intensi.

Soddisfazione da parte di Palazzo Lombardia. Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, ha sottolineato il valore operativo del programma: “Questo intervento rappresenta una risposta strategica e mirata alle criticità che interessano il nostro territorio – ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia -. Si tratta di opere fondamentali, attese da tempo, che consentiranno di intervenire su situazioni particolarmente delicate e di prevenire danni ancora più gravi in futuro”.

Piazza ha rimarcato anche l’approccio concreto del piano regionale: “Parliamo di finanziamenti reali, cantieri concreti e opere attese da anni dai sindaci e dai cittadini. Questo piano dimostra che quando il territorio segnala problemi concreti, Regione Lombardia risponde con fatti e investimenti”.

Infine, un richiamo alla strategia di lungo periodo: “La tutela del territorio è una priorità assoluta. Continueremo a lavorare affinché nessun Comune venga lasciato solo di fronte ai rischi idrogeologici. La sicurezza dei cittadini e la prevenzione restano al centro dell’azione di Regione Lombardia”.

La selezione degli interventi è avvenuta tramite l’applicativo regionale “Opere di Difesa del Suolo – Segnalazioni e Monitoraggio” (ODSM), che consente agli enti locali di segnalare criticità e aggiornare le richieste di intervento. Le proposte sono state poi valutate dalla Direzione generale Territorio e Sistemi verdi insieme agli Uffici territoriali regionali, anche attraverso sopralluoghi tecnici, per definire le priorità operative. Per la Provincia di Lecco, il nuovo programma rappresenta quindi un passo significativo verso la messa in sicurezza delle aree più vulnerabili e la prevenzione del rischio idrogeologico.