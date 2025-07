Provincia di Lecco: giornata di accoglienza dei ragazzi del Servizio civile

VILLA LOCATELLI

La giornata ha visto un'ampia partecipazione di figure istituzionali e professionali, a testimonianza del valore attribuito all'impegno dei giovani.

Lunedì 30 giugno 2025, nella sala consiliare della Provincia di Lecco, si è svolta la Giornata di accoglienza dei ragazzi di Servizio civile, organizzata daVilla Locatelli per dare il benvenuto ai 21 giovani volontari che si apprestano a iniziare la loro esperienza sul territorio.

Sono state fornite le prime fondamentali nozioni per l'avvio nelle varie sedi di accoglienza: Procura di Lecco, Giudice di Pace di Lecco, biblioteche di Brivio, Galbiate, Introbio, Sirtori e Viganò, museo della seta Abegg di Garlate, Villa Monastero, Sistema Museale della provincia di Lecco, Comuni di Pasturo, Primaluna e Valvarrone, Ufficio Protezione civile della Provincia di Lecco, Parco Monte Barro.

Un ex volontario del Servizio civile ha portato la sua testimonianza diretta, dando il benvenuto ai nuovi ragazzi e condividendo la sua esperienza positiva e arricchente.

La Consigliere provinciale delegata al Servizio civile universale Silvia Bosio ha esortato i ragazzi a vivere questa esperienza con coraggio: “Non abbiate paura di sbagliare, perché è attraverso gli errori che si cresce e si impara. Siete gli architetti del vostro futuro e quest’anno sarà l’inizio della creazione delle vostre fondamenta”.

L'incontro ha posto l'accento sulla significativa crescita umana e professionale che l'anno di Servizio civile saprà offrire ai ragazzi. Oltre all'acquisizione di competenze tecniche specifiche, è stata fortemente sottolineata l'importanza dello sviluppo delle capacità relazionali, dell'empatia e della capacità di stare accanto agli altri.

Il Servizio civile, infatti, si configura non solo come un'opportunità formativa nel campo delle competenze operative, ma soprattutto come un percorso di arricchimento personale profondo, che permette ai giovani di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella comunità attraverso l'impegno e la solidarietà.

Fiore all'occhiello di questa esperienza è la certificazione delle competenze: un'ufficializzazione, attraverso un attestato, delle competenze e delle soft skill acquisite dai ragazzi durante il loro percorso. Questo riconoscimento formale valorizza ulteriormente l'impegno dei volontari, fornendo loro un bagaglio spendibile anche nel futuro percorso formativo e professionale.

La Provincia di Lecco continuerà a supportare i volontari in questo percorso, garantendo un costante affiancamento e promuovendo attivamente i valori della cittadinanza attiva e della solidarietà, attraverso la stretta e continuativa collaborazione con le istituzioni e le realtà locali per massimizzare l'impatto positivo del Servizio civile sul territorio.