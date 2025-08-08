lecco

Aperte le votazioni: i cittadini possono scegliere le proposte migliori.

PA OK! Al fianco delle amministrazioni per una cultura dei risultati e del cambiamento, dedicato alla raccolta e analisi dei progetti più innovativi realizzati dalle amministrazioni pubbliche che migliorino i servizi ai cittadini e creino valore pubblico. La Provincia di Lecco ha candidato a novembre 2024 due progetti al Contest, dedicato alla raccolta e analisi dei progetti più innovativi realizzati dalle amministrazioni pubbliche che migliorino i servizi ai cittadini e creino valore pubblico.

Provincia di Lecco finalista al Contest PA OK con due progetti

Il primo progetto candidato, all’interno della categoria “innovazione sociale, inclusione e fragilità”, è quello cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del più ampio progetto “Star bene al museo” dal titolo Sistema museale della provincia di Lecco: nuove proposte inclusive di accessibilità e accoglienza e riguarda l’adozione di strumenti e misure che potenzino l’inclusività nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco.

L’altro progetto, candidato nella categoria “efficientamento energetico: ridurre i consumi energetici nella PA”, riguarda la riqualificazione energetica dell’Istituto Fumagalli di Casatenovo ed è inserito nel Piano Scuola MIUR e, successivamente, nei finanziamenti PNRR. Il progetto riguarda interventi di efficientamento energetico attraverso la coibentazione esterna, sostituzione serramenti, installazione e sostituzione di copri illuminanti esterni dell’istituto scolastico, in modo da portare il fabbricato dalla classe energetica G alla classe D.

70 finalisti tra gli oltre 300 progetti candidati dalle amministrazioni di tutta Italia. Ora la palla passa nelle mani dei cittadini che sono chiamati a votare il progetto migliore: al link https://paok.formez.it/#/home è possibile accedere tramite spid ed esprimere il proprio voto! Entrambi i progetti presentati dalla Provincia di Lecco sono stati selezionati neitra gli oltre 300 progetti candidati dalle amministrazioni di tutta Italia.: al linkè possibile accedere tramite spid ed esprimere il proprio voto!

Sono 7 le categorie a cui le amministrazioni hanno potuto candidare i propri progetti innovativi (Efficientamento energetico, sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione sociale, inclusione e fragilità, lavoro e sviluppo economico, innovazione gestionale, semplificazione amministrativa): al termine delle votazioni verrà proclamato un progetto vincitore per ogni categoria.

“Essere tra i finalisti del Contest PA OK! con ben due progetti rappresenta un importante riconoscimento del lavoro quotidiano della Provincia di Lecco al servizio del territorio e della comunità. Si tratta di iniziative che coniugano innovazione, sostenibilità e inclusione, aspetti fondamentali per costruire un futuro migliore – dichiara la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. – Ancora una volta la nostra Provincia ha dimostrato di saper sviluppare e mettere in pratica iniziative innovative e all’avanguardia! Ora chiediamo il sostegno di tutti i cittadini: il vostro voto è fondamentale per premiare l’impegno della nostra amministrazione e per continuare a promuovere una Pubblica Amministrazione vicina, concreta e capace di generare valore pubblico.”