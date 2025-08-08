Pubblicato:
lecco
Provincia di Lecco finalista al Contest PA OK con due progetti
Aperte le votazioni: i cittadini possono scegliere le proposte migliori.
La Provincia di Lecco ha candidato a novembre 2024 due progetti al Contest PA OK! Al fianco delle amministrazioni per una cultura dei risultati e del cambiamento, dedicato alla raccolta e analisi dei progetti più innovativi realizzati dalle amministrazioni pubbliche che migliorino i servizi ai cittadini e creino valore pubblico.
Il primo progetto candidato, all’interno della categoria “innovazione sociale, inclusione e fragilità”, è quello cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del più ampio progetto “Star bene al museo” dal titolo Sistema museale della provincia di Lecco: nuove proposte inclusive di accessibilità e accoglienza e riguarda l’adozione di strumenti e misure che potenzino l’inclusività nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco.
L’altro progetto, candidato nella categoria “efficientamento energetico: ridurre i consumi energetici nella PA”, riguarda la riqualificazione energetica dell’Istituto Fumagalli di Casatenovo ed è inserito nel Piano Scuola MIUR e, successivamente, nei finanziamenti PNRR. Il progetto riguarda interventi di efficientamento energetico attraverso la coibentazione esterna, sostituzione serramenti, installazione e sostituzione di copri illuminanti esterni dell’istituto scolastico, in modo da portare il fabbricato dalla classe energetica G alla classe D.
Entrambi i progetti presentati dalla Provincia di Lecco sono stati selezionati nei 70 finalisti tra gli oltre 300 progetti candidati dalle amministrazioni di tutta Italia. Ora la palla passa nelle mani dei cittadini che sono chiamati a votare il progetto migliore: al link https://paok.formez.it/#/home è possibile accedere tramite spid ed esprimere il proprio voto!
Sono 7 le categorie a cui le amministrazioni hanno potuto candidare i propri progetti innovativi (Efficientamento energetico, sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione sociale, inclusione e fragilità, lavoro e sviluppo economico, innovazione gestionale, semplificazione amministrativa): al termine delle votazioni verrà proclamato un progetto vincitore per ogni categoria.
“Essere tra i finalisti del Contest PA OK! con ben due progetti rappresenta un importante riconoscimento del lavoro quotidiano della Provincia di Lecco al servizio del territorio e della comunità. Si tratta di iniziative che coniugano innovazione, sostenibilità e inclusione, aspetti fondamentali per costruire un futuro migliore – dichiara la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. – Ancora una volta la nostra Provincia ha dimostrato di saper sviluppare e mettere in pratica iniziative innovative e all’avanguardia! Ora chiediamo il sostegno di tutti i cittadini: il vostro voto è fondamentale per premiare l’impegno della nostra amministrazione e per continuare a promuovere una Pubblica Amministrazione vicina, concreta e capace di generare valore pubblico.”