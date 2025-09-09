Provincia di Lecco: aperto il bando Fiumi sicuri 2025

La Provincia di Lecco ha ufficialmente aperto il bando Fiumi sicuri per il 2025, proseguendo così un percorso avviato da anni e in linea con il Protocollo d’intesa siglato nel 2006 con Regione Lombardia.
L’iniziativa punta a rafforzare le attività esercitative e operative delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con particolare attenzione alla pulizia e alla cura dei torrenti. Si tratta di interventi fondamentali per la prevenzione del rischio idrogeologico, capaci di ridurre sensibilmente la possibilità di eventi calamitosi in seguito a precipitazioni meteorologiche particolarmente intense.
Accanto all’attività di manutenzione dei corsi d’acqua, il progetto Fiumi sicuri consente anche di verificare la piena funzionalità delle attrezzature in dotazione ai gruppi di volontariato. Un doppio obiettivo: da un lato la tutela del territorio, dall’altro la preparazione e la prontezza di intervento in caso di emergenze reali.
Per il 2025 la Provincia di Lecco ha stanziato 40.000 euro, destinati a sostenere i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato.
Le domande di partecipazione e le richieste di finanziamento devono essere inoltrate entro le 12.00 di giovedì 19 settembre 2025, esclusivamente tramite il portale delle istanze online della Provincia di Lecco.