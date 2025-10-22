La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha partecipato a Bergamo al Consiglio direttivo dell’Upl con l’Assessore regionale Claudia Terzi. Al centro del confronto: riforma fiscale, deleghe regionali e risorse per la viabilità.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha partecipato a Bergamo alla riunione del Consiglio direttivo dell’Unione Province Lombarde (Upl), che riunisce gli undici Presidenti delle Province lombarde, alla presenza dell’Assessore regionale Claudia Terzi.

Provincia di Lecco alla riunione Upl a Bergamo

Nel corso dell’incontro si è discusso del futuro delle Province in attesa di novità sulla disciplina ordinamentale e della riforma fiscale che dovrebbe sostituire il gettito della Rc Auto con una compartecipazione Irpef dinamica.

Il Presidente della Provincia di Bergamo e dell’Unione Province Italiane Pasquale Gandolfi ha ricordato come gran parte del futuro delle Province si giochi a livello regionale. In questa direzione è stato istituito, presso la Conferenza delle Regioni, un Tavolo di lavoro per valutare come esportare il modello Lombardia e renderlo un riferimento a livello nazionale.

Il Direttivo Upl ha inoltre approvato l’estensione fino al 2027 dell’intesa per l’esercizio delle funzioni regionali delegate, che comprendono protezione civile, vigilanza ittico-venatoria, turismo, registro del terzo settore, Centri per l’impiego e numerose funzioni ambientali.

Il Presidente dell’Upl e della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio ha chiesto all’Assessore Terzi di proseguire la programmazione strategica delle risorse per la viabilità provinciale, assicurando la continuità dei finanziamenti (20 milioni di euro dal 2026 al 2030) e l’allineamento con quelli previsti per ponti e gallerie, nonché con i contributi quinquennali destinati al monitoraggio e alle ispezioni delle infrastrutture.

L’Assessore Claudia Terzi ha confermato la volontà della Regione di sostenere le Province, annunciando che nella prossima manovra di bilancio sarà proposta l’attivazione di un nuovo programma di interventi per la sicurezza stradale da 6 milioni di euro, in piena sintonia con le richieste espresse dai Presidenti.

Durante il confronto, i Presidenti hanno inoltre sottolineato la necessità di un supporto per coprire gli extra-costi che in alcuni casi rischiano di compromettere la realizzazione di opere finanziate con il Pnrr, oltre a interventi di efficientamento energetico per palestre ed edifici scolastici non ancora coinvolti nei programmi di riqualificazione.

All’incontro, oltre ai Presidenti Hofmann, Gandolfi e Santambrogio, hanno preso parte anche i Presidenti delle Province di Brescia (Emanuele Moraschini), Como (Fiorenzo Bongiasca), Lodi (Fabrizio Santantonio), Mantova (Carlo Bottani), Pavia (Giovanni Palli), Sondrio (Davide Menegola), Varese (Marco Magrini) e il Direttore Upl Dario Rigamonti.