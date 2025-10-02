I comuni della provincia di Lecco colpiti dall’ondata di maltempo del luglio 2023 riceveranno finanziamenti per i lavori di ripristino e la messa in sicurezza del territorio, grazie all’impegno della Regione Lombardia e dell’Assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa.

Provincia di Lecco: 820.000 € per il ripristino post-maltempo dei comuni colpiti

Complessivamente, sono stati stanziati 820.000 €, così ripartiti:

Bellano – 20.000 € : Rimozione di materiale detritico dalla sede stradale e dai tombotti delle valli “Senza Nome”, “Acqua Fredda” e “Del Taverne”, per regolare il deflusso delle acque e ripristinare la circolazione verso la località di Noceno.

Barzio – 500.000 € : Consolidamento dei pendii e opere di regimazione delle acque superficiali lungo la SP64 prealpina orobica in direzione Barzio, per garantire sicurezza e continuità della viabilità.

Valvarrone – 300.000 €: Consolidamento dei versanti, potenziamento delle opere idrauliche minori, ricostruzione dei tombotti in attraversamento e regimazione delle acque, a tutela delle infrastrutture e del territorio.

“Si tratta di un gesto concreto di attenzione per i nostri Comuni – sottolinea il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini – che permetterà di riparare vie di comunicazione, opere pubbliche e servizi essenziali, restituendo sicurezza e normalità ai territori colpiti dal maltempo.”

Interventi regionali in Lombardia

In totale, la Lombardia riceverà finanziamenti per 233 interventi in 136 Enti locali di 9 province (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese), per un importo complessivo di 11,8 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali stanziati dal Dipartimento di Protezione civile.

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore Romano La Russa – è al fianco di Enti e Comuni che hanno affrontato situazioni di emergenza durante i gravi eventi atmosferici dell’estate 2023. Con queste risorse finanziamo interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche, lavorando per il superamento dell’emergenza e la riduzione dei rischi futuri, sempre con la prospettiva della prevenzione, in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con le Amministrazioni locali.”

Gli interventi riguardano sia lavori urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, sia interventi prioritari strutturali per la riduzione del rischio residuo.

Suddivisione per province e importi approvati: