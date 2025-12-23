Fondazione Cariplo e Regione Lombardia hanno deliberato a favore della Provincia di Lecco un contributo di 1.800.000 euro (rispettivamente 400.000 e 1.400.000 euro) per il progetto Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso, nell’ambito del bando “Progetti Emblematici Maggiori – province di Cr, No, Lc, Pv (edizione 2025)”.

Si tratta di un progetto strategico per il territorio della Provincia di Lecco, in particolare per la Brianza, finanziato da soggetti pubblici e privati per complessivi 3.871.800 euro.

Il progetto verrà illustrato durante una conferenza stampa venerdì 9 gennaio alle 10.00 nell’Aula Magna dell’Istituto Viganò di Merate, alla presenza dei rappresentanti di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Provincia di Lecco, Ufficio scolastico territoriale di Lecco, del partner di progetto Istituto Viganò di Merate, dei soggetti finanziatori Confindustria Lecco e Sondrio, Camera di Commercio Como-Lecco e Fondazione A. Badoni, dei sostenitori Acinque spa e Crédit Agricole Italia.

Provincia di Lecco: 1,8 milioni per il progetto ‘Dalla società alla scuola

“Per la prima volta dopo la legge Delrio la Provincia di Lecco ha avuto l’audacia di partecipare al bando Progetti Emblematici Maggiori – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Esprimo grandissima soddisfazione per questo prestigioso risultato frutto di un percorso di coprogettazione che ha visto istituzioni pubbliche e scuola dialogare con il mondo dell’impresa per creare valore condiviso, uscendo dai percorsi più circoscritti e strettamente legati alla didattica. Abbiamo scelto strategicamente di creare un punto di attrattività per la Brianza, elaborando una proposta sostenibile, ragionata, condivisa, capace di rispondere a bisogni diversi, ma unitariamente orientata allo sviluppo sociale del territorio, con impatto diretto, nel breve e nel lungo periodo, sulla vita di tanti giovani. Un ringraziamento particolare a Confindustria Lecco e Sondrio, Fondazione Badoni e Camera di Commercio di Como-Lecco con cui abbiamo elaborato questa proposta, a Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per aver creduto nel nostro progetto”.

“Nel nostro territorio – evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari – le difficoltà delle imprese nel reperire giovani con competenze tecniche e industriali adeguate non sono più un segnale episodico, ma un fattore strutturale che incide direttamente sulla capacità di crescere, innovare e competere, diventando un freno allo sviluppo del nostro sistema produttivo e del territorio nel suo insieme. Da sempre, come Associazione, siamo fortemente impegnati nel promuovere la cultura d’impresa e avvicinare i giovani al mondo produttivo, investendo risorse, idee ed energie in progetti di orientamento, dialogo e osmosi con il sistema educativo. Ma oggi serve qualcosa di più. Serve il coraggio di riconoscere che il mondo corre più veloce dei modelli con cui siamo abituati a formare, orientare e accompagnare i giovani. E oltre a dibattere, studiare e conoscere sempre più in profondità queste dinamiche, diventa imprescindibile anche “fare” qualcosa. La vera responsabilità di chi rappresenta l’impresa è trasformare il cambiamento in una leva di sviluppo, e non in un fattore di esclusione; per questo crediamo sia arrivato il momento di compiere un passo in avanti “di peso” e ambizioso, affiancando ai progetti già attivi un’iniziativa nuova, sfidante e lungimirante, capace di generare valore nel tempo e di costruire un ponte solido tra giovani, imprese e istituzioni. Un percorso che nasce grazie alla collaborazione con la Provincia di Lecco, con i partner e con tutti coloro che hanno scelto di investire non solo in un progetto, ma in una visione di futuro che a breve verrà presentata nei dettagli”.

“La Camera di Commercio di Como-Lecco ha da subito manifestato la propria convinta volontà di sostenere concretamente questa iniziativa, che assume finalità e contenuti fortemente riconducibili a specifiche funzioni istituzionali dell’Ente e si propone quale risposta a esigenze reali delle imprese – afferma il Presidente Ezio Vergani – Con piacere apprendo dunque del finanziamento accordato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, nuovamente dimostrate attente e sensibili alle istanze unitamente espresse da Istituzioni pubbliche e soggetti privati per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”