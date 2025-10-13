La Provincia di Lecco ha organizzato dal 10 al 12 ottobre 2025 un’importante esercitazione di protezione civile, con l’obiettivo di testare e migliorare le comunicazioni radio lungo la tratta che collega la città di Lecco a Colico.

Protezione civile: tre giorni di esercitazione sulle comunicazioni radio

L’attività è stata coordinata da Regione Lombardia e ha visto la collaborazione delle altre province lombarde, in particolare Monza e Brianza e Como.

Il centro logistico dell’esercitazione è stato il Centro polifunzionale emergenza di Sala al Barro, a Galbiate, scelto per la sua posizione strategica vicino alle principali vie di comunicazione della zona.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella preparazione del territorio alle emergenze, rafforzando la sinergia tra istituzioni e volontariato nella gestione di situazioni critiche.