La Provincia di Lecco ha implementato le dotazioni di mezzi e attrezzature della colonna mobile di protezione civile acquistando 4 nuove tende da campo e un mezzo minipala multitools con relativi accessori.

Protezione civile: la Provincia implementa le dotazioni della colonna mobile

Nello specifico della minipala, le nuove attrezzature a corredo consento di effettuare movimento terra in zone con passaggi ristretti, come nei centri storici o nelle proprietà private, nei territori colpiti da alluvioni, triturare il materiale legnoso derivante dalle attività di pulizia degli alvei dei torrenti, durante gli interventi in emergenza e di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico sul territorio provinciale, movimentare altre attrezzature minute utili per esercitazioni o per le operazioni in emergenza.

Le nuove tende sono in sostituzione di quelle attualmente in uso, che saranno d’ora in avanti dedicate alla formazione continua del volontariato di protezione civile provinciale. Le 4 tende acquistate hanno la possibilità di ospitare 6 persone ciascuna e sono funzionali al personale volontario che potrà essere inviato a soccorso delle popolazioni compite da eventi calamitosi, in particolare eventi sismici

Gli acquisti sono stati effettuati utilizzando fondi resi disponibili da Regione Lombardia sul bilancio triennale 2023-2025 e sono una parte di quelli messi a progetto per l’implementazione della colonna mobile di protezione civile provinciale, che vedrà ulteriori dotazioni nel corso del 2024.