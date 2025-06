è iniziato il corso per aspiranti volontari di protezione civile, organizzato dalla Giovedì 5 giugno 2025è iniziato il, organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Protezione Civile: iniziato il corso volontari

Centro polifunzionale di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate con la partecipazione degli 80 iscritti, che seguiranno le prossime lezioni utilizzando la piattaforma per la formazione a distanza di Regione Lombardia. La prima serata introduttiva si è svolta alcon la partecipazione degli, che seguiranno le prossime lezioni utilizzando la piattaforma per la formazione a distanza di Regione Lombardia.

Il corso terminerà sabato 21 giugno con la prova pratica finale in concomitanza dell’open day del Centro polifunzionale di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate e quale attività inquadrata nelle celebrazioni del 30° anniversario della Provincia di Lecco.

“La formazione - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini - è il punto di partenza per svolgere l’attività di volontari di protezione civile. Un’attività che non può essere fatta come singoli, ma viene portata avanti con le nostre organizzazioni di volontariato. Lavorare insieme ci consente di costruire relazioni e farlo per gli altri, sia in tempo di pace che in emergenza, ne accresce il valore. Auguro a tutti i corsisti un buon lavoro e di rivederci a fine percorso per proseguire insieme la strada iniziata questa sera”.