Protezione Civile: esercitazione con 350 volontari

Dal 9 all’11 maggio 2025 si è svolta l’esercitazione L.I.M.O., acronimo che unisce i Comuni di Lecco, Imbersago, Merate e Olgiate Molgora, promossa dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Una tre giorni intensa di addestramento che ha coinvolto circa 350 volontari, oltre ai tecnici del servizio provinciale di protezione civile, impegnati in simulazioni operative su scenari di emergenza legati soprattutto al rischio idrogeologico e idraulico.

Addestramento e formazione in scenari reali

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di testare sul campo le procedure operative dei piani comunali di protezione civile, attraverso esercitazioni pratiche legate alla gestione di emergenze causate da eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti anche sul nostro territorio.

Le attività si sono concentrate in particolare su:

Monitoraggio dei corsi d’acqua del reticolo principale , secondo le linee guida contenute nel Quaderno di presidio di Regione Lombardia, in collaborazione con l’Utr Brianza;

Verifica delle comunicazioni radio grazie all’utilizzo del sistema regionale di telecomunicazioni, in sinergia con la struttura Tlc di Regione Lombardia;

Aggiornamento sull’impiego in sicurezza di mezzi e attrezzature della colonna mobile provinciale, con focus su logistica, cucina, telecomunicazioni e segreteria.

“Le esercitazioni sono essenziali per mantenere alta l’efficienza e organizzarsi al meglio per una pronta risposta all’emergenza”, ha dichiarato Antonio Leonardo Pasquini, Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile. “Il rilevante numero di volontari disponibili anche quest’anno dimostra l’impegno costante che caratterizza il nostro sistema provinciale. L’esercitazione annuale è diventata un appuntamento imprescindibile per migliorare la capacità di risposta e rafforzare la collaborazione con le oltre 50 organizzazioni di volontariato attive sul territorio”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al personale della Provincia di Lecco, ai Sindaci dei Comuni coinvolti e al CCV con la presidente Domizia Mornico, per la professionalità e la dedizione con cui operano nella previsione e prevenzione, in linea con quanto previsto dal Codice della protezione civile e dalle normative regionali.