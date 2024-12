Per iniziativa della Provincia e della Prefettura di Lecco, l’Unità di Protezione civile “Alessandro Merlini” della Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini è stata incaricata dell’organizzazione del Corso di formazione per capisquadra della protezione civile e per sindaci ed assessori comunali con delega sempre alla Pc. Due gli appuntamenti, con la finalità principale di uniformare e migliorare gli interventi degli enti pubblici e dei volontari in occasione delle emergenze, così da consentire un adeguato coordinamento nelle operazioni, garantirne la sicurezza e la migliore gestione possibile.

Protezione civile: corso di formazione affidato agli alpini di Lecco

La prima parte del corso è in programma nella giornata di martedì 3 dicembre 2024 (ore 20, Sala Don Ticozzi di via Ongania 4 a Lecco), invitati i componenti del sistema di protezione civile (sindaci, assessori, coordinatori e capisquadra . I relatori saranno la dottoressa Paola Cavalcanti, Capo Gabinetto della Prefettura; l’ingegner Fabio Valsecchi, dirigente della Provincia di Lecco con responsabilità relative all’attività di programmazione e pianificazione dell’emergenza; l’ingegner Giorgio Meroni, titolare di GpsBrianza. A tema la realizzazione e l’aggiornamento dei piani emergenza comunali: i tre relatori avranno il compito di spiegare la cultura e le competenze ai vari livelli e le modalità di gestione un piano d’emergenza.

Sabato 14 dicembre la seconda parte del corso sarà invece dedicata alla formazione dei coordinatori e dei capisquadra di protezione civile, con l’intervento di docenti messi a disposizione dall’Associazione Nazionale Alpini. I lavori inizieranno alle 8.30 presso la sede dell’Unità di Protezione civile Ana a Sala al Barro di Galbiate e si protrarranno lungo l’intera giornata. In particolare si approfondiranno le tematiche relative alla gestione e al coordinamento dei volontari in ambito sia nell’ordinario quotidiano che in emergenza o post emergenza. Gli istruttori dell’Ana spiegheranno come pianificare in sicurezza le diverse attività, come gestire le risorse umane a disposizione e i loro rapporti con i vertici della Protezione civile, come conoscere i fattori di rischio e i comportamenti di autotutela; sarà anche l’occasione per approfondire tutto quanto necessario per una buona gestione del volontariato.

“È motivo di soddisfazione per le penne nere lecchesi e per l’Ana in generale – commenta il presidente della Sezione di Lecco dell’Associazione Alpini, Emiliano Invernizzi – che Prefettura e Provincia abbiano coinvolto la nostra Unità di Protezione civile in questa iniziativa, affidandoci gestione ed organizzazione dell’evento. È il riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto negli anni e che sta proseguendo in questi mesi con il potenziamento e il perfezionamento delle nostre attività in questo campo. Per i nostri alpini sono all’ordine del giorno corsi di aggiornamento, esercitazioni, partecipazione ad interventi di emergenza in tutta Italia, razionalizzazione e creazione di nuove squadre territoriali e specialistiche. Sotto il coordinamento di Cristian Mornico, l’Unità di protezione civile sta cercando di dare il meglio di sé al servizio della cittadinanza e in collaborazione con gli enti pubblici”.

L’unità di Protezione civile “Alessandro Merlini” conta oggi su poco meno di 450 volontari, 23 squadre territoriali e 8 specialistiche (cinofili, antincendio boschivo, telecomunicazioni, logistica, sanità alpina, droni, pronto intervento, cucina), mentre è in corso di approntamento anche quella dedicata al soccorso e ricerca senza l’ausilio dei cani. Nel corso del 2024 sono stati 150 i volontari che hanno partecipato ad attività addestrative o di formazione.