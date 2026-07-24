Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso un traffico in costante aumento. Viabilità Italia ha previsto il bollino rosso per il pomeriggio di oggi, 24 luglio, per la mattinata di sabato 25 luglio e per il pomeriggio di domenica 26 luglio 2026.

Primo grande fine settimana di partenze per le vacanze estive e riflettori puntati anche sulla Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga che collega la Brianza a Lecco e poi alla Valtellina, indicata da Anas tra le principali arterie del Nord Italia che saranno interessate dal forte incremento del traffico. Per gestire l’esodo estivo e garantire una circolazione più fluida, la società del Gruppo FS ha predisposto un piano straordinario che prevede la sospensione o la chiusura di 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente attivi, da oggi fino al 7 settembre. Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https ://www.stradeanas.it/it/ esodoestivo).

Primo Esodo estivo, Statale 36 osservata speciale: traffico da bollino rosso

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi fino a domenica 26 luglio sulla rete di strade e autostrade gestita dalla società sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli.

«Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro – sottolinea l’Ad Gemme – vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: “Quando sei alla guida tutto può aspettare”».

Per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso un traffico in costante aumento. Viabilità Italia ha previsto il bollino rosso per il pomeriggio di oggi, 24 luglio, per la mattinata di sabato 25 luglio e per il pomeriggio di domenica 26 luglio 2026. Le giornate di oggi e di sabato saranno caratterizzate dagli spostamenti in uscita dai grandi centri urbani verso le località di mare e di villeggiatura, mentre domenica è previsto il rientro verso le città.

Tra le strade maggiormente interessate dall’intensificazione della circolazione figurano, oltre alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, anche la A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la SS131 Carlo Felice, la SS148 Pontina, la SS7 Appia, l’itinerario E45, la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica, i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia, la SS45 di Val Trebbia, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea e la SS51 di Alemagna.

Per agevolare la circolazione sarà in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti: oggi, venerdì 24 luglio, dalle 16 alle 22, sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22.