I prezzi di diesel e benzina sono tornati ad impennarsi. Nei distributori italiani, i prezzi medi nazionali hanno raggiunto oggi 1,949 euro al litro per la benzina e 2,124 euro al litro per il gasolio. I continui ritocchi al rialzo registrati negli ultimi giorni hanno di fatto cancellato il graduale calo che aveva caratterizzato i mesi precedenti, quando la diminuzione dei prezzi aveva spinto il Governo a mettere fine agli interventi di riduzione delle accise, una misura che era costata alle casse dello Stato circa due miliardi di euro. E Lecco non è esente da questa situazione. Anzi oggi, giovedì 23 luglio 2026, la fotografia dei prezzi in provincia è davvero preoccupante.
Prezzi benzina Lecco, dove conviene fare il pieno: fino a 14 centesimi di differenza al litro
La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.
L’ultima rilevazione dei prezzi dei carburanti in provincia di Lecco conferma un mercato caratterizzato da forti differenze tra un distributore e l’altro, con scostamenti che permettono agli automobilisti più attenti di risparmiare fino a 7 euro su un pieno di benzina e quasi 10 euro su uno di gasolio.
La benzina in modalità self service oscilla infatti tra un minimo di 1,889 euro al litro, registrato a Lecco, e un massimo di 2,029 euro, rilevato a Calco. Una forbice di ben 14 centesimi al litro che evidenzia come, anche all’interno della stessa provincia, le politiche commerciali dei gestori possano incidere sensibilmente sul costo del rifornimento. Tra gli impianti più convenienti figurano anche Montevecchia, Santa Maria Hoè, Merate, Galbiate tutti con prezzi inferiori a 1,90 euro al litro.
Sul fronte opposto si collocano alcuni impianti di Calco, Lecco, Vercurago e Mandello del Lario, dove il prezzo supera i 2 euro al litro, confermando come la differenza tra il distributore più economico e quello più caro possa incidere in maniera significativa sul bilancio degli automobilisti.
Ancora più marcata la situazione del gasolio. Il prezzo self varia infatti da 2,054 euro al litro, registrato a Mandello del Lario, fino a 2,248 euro nell’impianto di Imbersago, con uno scarto di quasi 20 centesimi. Dall’analisi emerge inoltre una chiara distribuzione territoriale dei prezzi. La Brianza lecchese e il Meratese continuano a offrire alcune delle tariffe più convenienti della provincia, con diversi impianti stabilmente sotto quota 1,90 euro per la benzina. Lecco città presenta invece una situazione molto eterogenea: nel raggio di pochi chilometri si passa dal distributore meno caro dell’intera provincia a impianti che superano abbondantemente i due euro al litro. Anche lungo la SS36 e nei distributori posti sulle principali direttrici di traffico si registrano generalmente prezzi più elevati, sebbene non manchino alcune eccezioni.
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,949 €
|2,149 €
Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 09:46
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,949 €
|2,149 €
Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 09:24
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,979 €
|2,129 €
Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 07:45
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,099 €
|2,299 €
|self
|2,099 €
|2,299 €
Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 07:40
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,897 €
|2,097 €
Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 07:29
|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
|servito
|2,149 €
|2,349 €
|2,549 €
|self
|1,939 €
|2,139 €
|2,339 €
Ultima comunicazione rilevata: 20/07/2026, 21:37
|Benzina
|Gasolio
|Hi-Q Diesel
|servito
|1,989 €
|2,159 €
|2,279 €
Ultima comunicazione rilevata: 20/07/2026, 17:05
|Benzina
|Gasolio
|Gasolio Premium
|servito
|1,939 €
|2,139 €
|2,339 €
|self
|1,939 €
|2,139 €
|2,339 €
Ultima comunicazione rilevata: 19/07/2026, 20:00
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,989 €
|2,119 €
|self
|1,989 €
|2,119 €
Ultima comunicazione rilevata: 17/07/2026, 07:45
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,899 €
|1,999 €
|self
|1,899 €
|1,999 €
Ultima comunicazione rilevata: 28/05/2026, 23:21
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,797 €
|2,129 €