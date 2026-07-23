caro carburanti

Prezzi benzina Lecco, dove conviene fare il pieno: fino a 14 centesimi di differenza al litro

I prezzi distributore per distributore aggiornati a oggi, giovedì 23 luglio 2026

Prezzi benzina Lecco, dove conviene fare il pieno: fino a 14 centesimi di differenza al litro

Lecco · 23/07/2026 alle 07:45

I prezzi di diesel e benzina sono tornati ad impennarsi. Nei distributori italiani, i prezzi medi nazionali hanno raggiunto oggi 1,949 euro al litro per la benzina e 2,124 euro al litro per il gasolio. I continui ritocchi al rialzo registrati negli ultimi giorni hanno di fatto cancellato il graduale calo che aveva caratterizzato i mesi precedenti, quando la diminuzione dei prezzi aveva spinto il Governo a mettere fine agli interventi di riduzione delle accise, una misura che era costata alle casse dello Stato circa due miliardi di euro. E Lecco non è esente da questa situazione. Anzi oggi, giovedì 23 luglio 2026, la fotografia dei prezzi in provincia è davvero preoccupante.

Prezzi benzina Lecco, dove conviene fare il pieno: fino a 14 centesimi di differenza al litro

La fonte, come di consueto  è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.
L’ultima rilevazione dei prezzi dei carburanti in provincia di Lecco conferma un mercato caratterizzato da forti differenze tra un distributore e l’altro, con scostamenti che permettono agli automobilisti più attenti di risparmiare fino a 7 euro su un pieno di benzina e quasi 10 euro su uno di gasolio.
La benzina in modalità self service oscilla infatti tra un minimo di 1,889 euro al litro, registrato a Lecco, e un massimo di 2,029 euro, rilevato a Calco. Una forbice di ben 14 centesimi al litro che evidenzia come, anche all’interno della stessa provincia, le politiche commerciali dei gestori possano incidere sensibilmente sul costo del rifornimento. Tra gli impianti più convenienti figurano anche Montevecchia, Santa Maria Hoè, Merate, Galbiate tutti con prezzi inferiori a 1,90 euro al litro.
Sul fronte opposto si collocano alcuni impianti di Calco, Lecco, Vercurago e Mandello del Lario, dove il prezzo supera i 2 euro al litro, confermando come la differenza tra il distributore più economico e quello più caro possa incidere in maniera significativa sul bilancio degli automobilisti.
Ancora più marcata la situazione del gasolio. Il prezzo self varia infatti da 2,054 euro al litro, registrato a Mandello del Lario, fino a 2,248 euro nell’impianto di Imbersago, con uno scarto di quasi 20 centesimi. Dall’analisi emerge inoltre una chiara distribuzione territoriale dei prezzi. La Brianza lecchese e il Meratese continuano a offrire alcune delle tariffe più convenienti della provincia, con diversi impianti stabilmente sotto quota 1,90 euro per la benzina. Lecco città presenta invece una situazione molto eterogenea: nel raggio di pochi chilometri si passa dal distributore meno caro dell’intera provincia a impianti che superano abbondantemente i due euro al litro. Anche lungo la SS36 e nei distributori posti sulle principali direttrici di traffico si registrano generalmente prezzi più elevati, sebbene non manchino alcune eccezioni.
C.M.G. DI GALBUSERA G. E MASSETTI F. S.N.C.

VIA PROVINCIALE 43 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 07:20
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 2,189 € 2,349 € 2,349 €
self 1,979 € 2,189 € 2,189 €
stazione di servizio di tettamanti giovanni

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 85 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 07:02
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,179 € 2,349 € 2,329 € 2,449 €
self 1,969 € 2,139 € 2,119 € 2,239 €
Eni Matteo Services

via statale 20 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:58
Benzina Gasolio HVOlution
servito 2,189 € 2,359 € 2,359 €
self 1,969 € 2,139 € 2,139 €
G.S.S.

VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:56
Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel
servito 2,179 € 2,349 € 0,719 € 2,449 €
self 1,969 € 2,139 € 1,799 € 2,239 €
GPG DI GALIOTO MAURO & C. SAS

PROVINCIALE 29 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:52
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,169 € 2,349 € 2,449 € 2,349 €
self 1,949 € 2,139 € 2,239 € 2,139 €
Esso di Fomasi Claudio sas

NAZIONALE 11 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:34
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,956 € 2,176 € 2,176 € 2,336 €
self 1,956 € 2,176 € 2,176 € 2,336 €
AGIP

VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:34
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,190 € 2,359 €
self 1,970 € 2,139 € 2,110 € 2,239 €
Agip Ballabio

via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:24
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,159 € 2,359 € 2,459 € 2,359 €
self 1,939 € 2,139 € 2,239 € 2,139 €
Eni Maggianico

CORSO BERGAMO 20 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:16
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 1,939 € 2,139 € 2,239 €
self 1,939 € 2,139 € 2,239 €
Lariana Petroli Srl

Via Nazionale Nord 41 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 06:03
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,979 € 2,219 € 2,219 € 2,339 €
self 1,939 € 2,169 € 2,169 € 2,339 €

 

C.SO C. ALBERTO LECCO

C.SO CARLO ALBERTO 36 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 05:59
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,964 € 2,224 € 2,324 €
self 1,964 € 2,224 € 2,324 €
VIA SPLUGA 58 OLGINATE

VIA SPLUGA 58 23854 – OLGINATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 1,974 € 2,234 €
self 1,974 € 2,234 €
VIA STATALE GARLATE

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 46+755, dir. GARLATE – 23852 – GARLATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 1,974 € 2,234 €
self 1,974 € 2,234 €
VIA CASTELBARCO – IMBERSAGO

VIA CASTELBARCO 48 23898 – IMBERSAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 1,978 € 2,248 €
self 1,978 € 2,248 €
VIA ALCIDE DE GASPERI – CASATENOVO

VIA ALCIDE DE GASPERI 63 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 1,979 € 2,269 €
self 1,979 € 2,269 €
CCB srl

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 38+399, dir. milano 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 05:06
Benzina Gasolio Blue Diesel
self 1,969 € 2,139 € 2,239 €
LECCO CORSO BERGAMO 80

CORSO BERGAMO 80 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 23/07/2026, 01:41
Benzina Gasolio
self 1,919 € 2,119 €
IP

PROVINCIALE 72 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 23:17
Benzina Gasolio
self 2,016 € 2,166 €
ESSO – CALOLZIOCORTE

Corso Europa 84 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 22:10
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,949 € 2,149 € 2,349 €
self 1,949 € 2,149 € 2,349 €
Radici Alberto TAMOIL

Corso Europa 12 23873 – MISSAGLIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 21:48
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,949 € 2,079 € 2,109 €
self 1,949 € 2,079 € 2,109 €

 

 

Sesana Andrea

Via fiandra 9 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 21:42
GPL
servito 0,709 €
EUROGAS

PROVINCIALE COMO-LECCO 15 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 21:42
Benzina Gasolio
self 1,919 € 2,089 €
B&T sas di Riva Massimo

LUNGOLARIO PIAVE 6/A 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 21:41
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,999 € 2,259 € 2,149 €
self 1,939 € 2,129 € 2,089 €
COMMERCIALE PAGANONI PC16

Via de Gasperi 31 22184 – CESANA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 21:40
Benzina Gasolio
self 1,935 € 2,095 €
RP di Proserpio Rosella

Via Statale 48 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 20:19
Benzina Gasolio
self 1,979 € 2,169 €
Merate

VIA BERGAMO 19 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 20:15
Benzina Gasolio
self 1,899 € 2,099 €
MONTEPOWER

VIA BERGAMO 10 23874 – MONTEVECCHIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 18:54
Benzina Gasolio
servito 1,956 € 2,077 €
self 1,956 € 2,077 €
IP

STATALE 342 – KM 5+030, SNC 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 18:43
Benzina Gasolio GPL
servito 2,199 € 2,389 € 0,749 €
self 2,009 € 2,199 €
PM PETROLI DI POLIZZI DAVIDE

VIA VIA ADAMELLO 11 23900, LECCO (LC) 26 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 18:22
Benzina Gasolio
servito 2,209 € 2,379 €
self 2,009 € 2,179 €
Losa Valentino s.a.s

ROMA 58 23808 – VERCURAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 17:58
Benzina Gasolio
servito 2,016 € 2,206 €
self 2,016 € 2,206 €

 

 

FM2 DI MAGNI EMANUELE E SEBASTIANO SNC

VIA VIALE INDIPENDENZA 80 23899, ROBBIATE (LC) 80 23899 – ROBBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 17:44
Benzina Gasolio
servito 2,219 € 2,399 €
self 1,969 € 2,149 €
GORLA DANIELA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 95 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 17:15
Benzina Gasolio
servito 2,227 € 2,397 €
self 2,016 € 2,186 €
barocelli luigi snc

c.so europa 42 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 17:08
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,199 €
self 1,999 € 2,199 €
MONTICELLO BRIANZA

Via Besozzi 11 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 17:06
Benzina Gasolio
self 1,939 € 2,099 €
SUELLO SS 36 Valassina Km 41+650

SS 36 Valassina KM 41+650 23867 – SUELLO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 17:02
Benzina Gasolio Metano GPL
servito 1,585 € 0,709 €
self 1,959 € 2,129 €
MILANI GIULIANA SNC DI MARTINOLI DAVIDE E C

Corso Emanuele Filiberto 18 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 16:50
Benzina Gasolio
servito 2,227 € 2,397 €
self 2,016 € 2,186 €
IP

NAZIONALE 14 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 16:36
Benzina Gasolio
servito 2,229 € 2,419 €
self 2,029 € 2,219 €
4006

VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:36
Benzina Gasolio GPL
servito 2,029 € 2,219 € 0,759 €
self 1,929 € 2,119 €
TAMOIL NIBIONNO

Via Alessandro Volta 11 23895 – NIBIONNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:36
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,949 € 2,129 € 2,099 €
self 1,949 € 2,129 € 2,099 €
TAMOIL di vime srl

VIA XX SETTEMBRE 26 23822 – BELLANO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:34
Benzina Gasolio
servito 1,949 € 2,139 €
self 1,949 € 2,139 €

 

 

Tamoil

VIA COMO 22 23868 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:09
Benzina Gasolio
servito 1,929 € 2,119 €
self 1,929 € 2,119 €
LAMBERTI CIRO

CORSO BERGAMO 157 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:09
Benzina Gasolio
self 1,889 € 2,139 €
Staz. di serv. Tamoil di Lamberti Ciro

Via Leonardo da Vinci 44 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:06
Benzina Gasolio
servito 1,929 € 2,119 €
self 1,929 € 2,119 €
Tamoil

VIA GIOVANNI XXIII 27 23889 – SANTA MARIA HOÈ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:05
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,899 € 2,109 € 1,745 €
stazione tamoil mew service

via provinciale 9 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 14:02
Benzina Gasolio
servito 1,919 € 2,129 €
self 1,919 € 2,129 €
2268

V. DE GASPERI-ANG. V. F.TURATI SNC 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 13:32
Benzina Gasolio HVO
servito 2,019 € 2,219 €
self 1,919 € 2,119 € 2,089 €
IP ENERGON VERDERIO

S.P 56 46/48 23879 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 12:44
Benzina Gasolio GPL
servito 2,179 € 2,379 € 0,719 €
self 1,979 € 2,179 €
6074

S.S.36 KM.38+500-VLE LOMBARDIA 12 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 12:32
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,899 € 2,099 € 2,049 €
F.LLI BONALUMI SNC

VIA PER DOLZAGO 53 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 11:35
Benzina Gasolio
servito 1,929 € 2,129 €
self 1,929 € 2,129 €
PANZERI RENATO S.N.C. DI PANZERI MATTEO E CHIARA

STATALE 67 23888 – LA VALLETTA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 10:11
Benzina Gasolio
servito 2,189 € 2,349 €
self 1,989 € 2,149 €

 

 

ESSO BARTESAGHI F.LLI

VIA VITTORIO VENETO 6, 23848 – – – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 09:21
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,159 € 2,329 € 2,529 €
self 1,949 € 2,119 € 2,319 €
Stazione Esso di Hamza Ilhami

via provinciale 36 19 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 09:16
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,179 € 2,379 € 2,579 €
self 1,969 € 2,169 € 2,369 €
GAROLINI SAS

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 60-493, dir. lecco 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 09:14
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,919 € 2,064 € 2,164 € 2,064 €
D & KO SAS

VIA PROVINCIALE 29/E 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 09:12
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,139 € 2,329 € 2,429 €
self 1,939 € 2,129 € 2,229 €
COMMERCIALE PAGANONI PC010

VIA ETTORE MONTI 8 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:22
Benzina Gasolio
self 1,898 € 2,128 €
57111 Valmadrera

VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:14
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,159 € 2,339 € 2,439 € 2,339 €
self 1,939 € 2,119 € 2,219 € 2,119 €
OLGIATE MOLGORA VIA NAZIONALE 10

VIA NAZIONALE 10 23887 – OLGIATE MOLGORA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:09
Benzina Gasolio
self 1,969 € 2,179 €
MERATE-VIA TERZAGHI

VIA TERZAGHI S/N 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:08
Benzina Gasolio
self 1,969 € 2,179 €
LECCO-VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13

VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:08
Benzina Gasolio
self 1,979 € 2,149 €
CIVATE-VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE S/N 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:08
Benzina Gasolio
self 1,979 € 2,159 €

 

 

 

MONTICELLO VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:08
Benzina Gasolio
self 1,969 € 2,179 €
Valli Stefano

VOLTA 5 23845 – COSTA MASNAGA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 08:07
Benzina Gasolio
servito 1,979 € 2,189 €
self 1,979 € 2,189 €
Petrolcarbo

Via Fiandra 7 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:56
Benzina Gasolio HVO
servito 2,109 € 2,339 € 2,339 €
self 1,959 € 2,189 € 2,189 €
esso lentini

STATALE 04 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:54
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,203 € 2,413 € 2,613 €
self 1,939 € 2,149 € 2,356 €
STAZIONE DI SERVIZIO Q8

VIA PROVINCIALE 70/74 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:52
Benzina Gasolio
self 1,929 € 2,129 €
RUSCONI CARLO

CORSO MATTEOTTI 82 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:50
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 2,149 € 2,339 € 2,439 €
self 1,929 € 2,119 € 2,219 €
STAZIONE Q8 DE MARTINI DIEGO

Via Roma 33 23818 – PASTURO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:45
Benzina Gasolio HiQ Perform+
servito 1,979 € 2,129 € 2,219 €
self 1,979 € 2,129 € 2,219 €
1843 MANDELLO DEL LARIO

STRADA STATALE 91 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:42
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,159 € 2,339 € 2,309 € 2,439 €
self 1,939 € 2,119 € 2,089 € 2,219 €
FREMAR SRL

CARLO ALBERTO 53 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:40
Benzina Gasolio
servito 1,959 € 2,189 €
self 1,959 € 2,189 €
autofficina pasetti snc

PIAZZALE FUNIVIA 46, 23832 23832 – MARGNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 07:36
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,199 €
self 1,999 € 2,199 €

 

 

 

PV 1878

S.S. 36 KM 60,500(AREA EST) SNC 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 06:08
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,919 € 2,054 € 2,154 € 2,054 €
Commerciale Paganoni s.p.a.

VIA FIANDRA 23 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 05:16
Benzina Gasolio
servito 1,959 € 2,189 €
self 1,959 € 2,189 €
STAZIONE DI SERVIZIO RETITALIA

VIA MATTEOTTI 105/107 23824, DERVIO (LC) 105/107 23824 – DERVIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 20:23
Benzina Gasolio
servito 1,990 € 2,230 €
totalerg

PROVINCIALE 51 23849 – ROGENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 18:19
Benzina Gasolio
self 1,939 € 2,109 €
COIL CALCO

Via Nazionale 59 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 16:34
Benzina Gasolio HVO
self 1,947 € 2,147 € 2,147 €
BIELLA ROSSELLA

VIA COMO 22 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 14:42
Benzina Gasolio
servito 2,159 € 2,349 €
self 1,969 € 2,159 €
PUCCI GREENPOWER

BOSCHETTO SNC 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 14:36
GPL L-GNC
servito 0,759 € 1,585 €
ROSSI RACING SAS – STAZIONE IP 48618

VIA PROVINCIALE SUD 4 23837 – TACENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 13:33
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,179 €
self 1,999 € 2,179 €
CPP – PADERNO

UGO FESTINI 5 23877 – PADERNO D’ADDA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 12:22
Benzina Gasolio
self 1,969 € 2,159 €
OK PETROL

PROVINCIALE 31/33 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 09:46
Benzina Gasolio
self 1,949 € 2,149 €
PV 1878

S.S. 36 KM 60,500(AREA EST) SNC 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 06:08
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,919 € 2,054 € 2,154 € 2,054 €
Commerciale Paganoni s.p.a.

VIA FIANDRA 23 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 22/07/2026, 05:16
Benzina Gasolio
servito 1,959 € 2,189 €
self 1,959 € 2,189 €
STAZIONE DI SERVIZIO RETITALIA

VIA MATTEOTTI 105/107 23824, DERVIO (LC) 105/107 23824 – DERVIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 20:23
Benzina Gasolio
servito 1,990 € 2,230 €
totalerg

PROVINCIALE 51 23849 – ROGENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 18:19
Benzina Gasolio
self 1,939 € 2,109 €
COIL CALCO

Via Nazionale 59 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 16:34
Benzina Gasolio HVO
self 1,947 € 2,147 € 2,147 €
BIELLA ROSSELLA

VIA COMO 22 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 14:42
Benzina Gasolio
servito 2,159 € 2,349 €
self 1,969 € 2,159 €
PUCCI GREENPOWER

BOSCHETTO SNC 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 14:36
GPL L-GNC
servito 0,759 € 1,585 €
ROSSI RACING SAS – STAZIONE IP 48618

VIA PROVINCIALE SUD 4 23837 – TACENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 13:33
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,179 €
self 1,999 € 2,179 €
CPP – PADERNO

UGO FESTINI 5 23877 – PADERNO D’ADDA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 12:22
Benzina Gasolio
self 1,969 € 2,159 €
OK PETROL

PROVINCIALE 31/33 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 09:46
Benzina Gasolio
self 1,949 € 2,149 €

 

 

 

OK PETROL

VIALE REDIPUGLIA 4 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 09:46
Benzina Gasolio
self 1,949 € 2,149 €
STAZIONE IP

S.P 51 DELLA SANTA 02 23884 – CASTELLO DI BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 09:24
Benzina Gasolio
self 1,979 € 2,129 €
F.LLI SPREAFICO SNC

via iv novembre 29 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 07:45
Benzina Gasolio
servito 2,099 € 2,299 €
self 2,099 € 2,299 €
GARAGE ROBERTO – LECCO

A. MORO E CADUTI DI VIA FAN 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 07:40
Benzina Gasolio
self 1,897 € 2,097 €
PVF 0719 ESSO ITALIANA

VIA ROMA 58/64 22062 – BARZANÒ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 21/07/2026, 07:29
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,149 € 2,349 € 2,549 €
self 1,939 € 2,139 € 2,339 €
STAZIONE Q8 DI FRICANO GIORGIO

VIA GENERAL SIRTORI 14 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 20/07/2026, 21:37
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,989 € 2,159 € 2,279 €
PELUCCHI SAS

342 Briantea, Km. 36, COMO 41 23892 – BULCIAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 20/07/2026, 17:05
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,939 € 2,139 € 2,339 €
self 1,939 € 2,139 € 2,339 €
MOLTENI MARIO ENRICO

VIA MILANO 78 23816 – BARZIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 19/07/2026, 20:00
Benzina Gasolio
servito 1,989 € 2,119 €
self 1,989 € 2,119 €
UNION

VIALE TURATI 80/B 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 17/07/2026, 07:45
Benzina Gasolio
servito 1,899 € 1,999 €
self 1,899 € 1,999 €
Eni Cernusco

MONZA 74 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/05/2026, 23:21
Benzina Gasolio
self 1,797 € 2,129 €

 

 

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