Presentata oggi, lunedì 22 giugno 2026, a Lecco, presso la sede di Confindustria, la settima edizione del Lecco Film Fest, la rassegna cinematografica che trasformerà la città in un palcoscenico culturale dal 1 al 5 luglio 2026. Quest’anno il festival celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi con il tema evocativo “Con tutte le sue creature”.

Presentato il Lecco Film Fest 2026: “Con tutte le sue creature”

L’evento si aprirà e si chiuderà nella prestigiosa cornice del Teatro della Società, segnando un legame indissolubile con il territorio. Come sottolineato durante la presentazione, il festival non è solo una rassegna di film, ma un’occasione di riflessione sulla creazione artistica e sul rapporto tra uomo e ambiente.

Alla conferenza stampa hanno partecipato e portati i propri saluti numerosi rappresentanti istituzionali che sostengono il progetto: Filippo Boscagli (Sindaco di Lecco), Mauro Piazza (Sottosegretario di Regione Lombardia in collegamento dalla Regione), Ezio Vergani (Presidente della Camera di Commercio), Fabio Dadati (Presidente Confcommercio Lecco), Don Bortolo Uberti (Comunità pastorale Madonna del Rosario) e, tramite messaggio video, Dario Bolis (Direttore comunicazione Fondazione Cariplo). Presenti anche i collaboratori di Fondazione Ente dello Spettacolo tra cui Lorenzo Ciofani, Ludovica Guerrieri, Giampiero Boca e Fabrizio Caligiuri.

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La visione del direttore artistico Don Davide Milani

Il direttore artistico del festival, Don Davide Milani, ha spiegato la profondità del tema scelto, ispirato al Cantico delle Creature. Pur citando San Francesco, il festival ha scelto una variazione significativa: “Abbiamo scritto “Con tutte le SUE creature” per celebrare tanto le meraviglie del creato quanto la capacità umana di creare cultura e arte attraverso il cinema”.

Marco Campanari: siano orgogliosi di essere arrivati alla settima edizione

Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, ha espresso grande soddisfazione per aver raggiunto il traguardo della settima edizione: “Siamo orgogliosi di essere arrivati al settimo anno di una manifestazione così importante per tutto il nostro territorio”. Campanari ha evidenziato come il festival sia ormai un elemento identitario: “Io credo che in questi anni ormai il nostro territorio abbia non solo interiorizzato questa bellissima manifestazione, ma abbia anche lavorato per renderla sempre più premiante e sempre più parte dell’attività anche della nostra città”.

L’edizione 2026 del Lecco Film Fest

L’edizione 2026 segna anche un passo deciso verso l’internazionalizzazione, grazie alla presenza del regista francese Stéphane Brizé, ospite d’onore per l’intera durata della kermesse. “Il festival con quest’anno diventa internazionale nel senso più stretto del termine”, ha aggiunto Campanari, auspicando che Lecco possa “vestirsi a tema” come accade per i grandi festival di Mantova o Locarno.

Le novità dell’edizione 2026: tra nuove location e grandi eventi

La settima edizione introduce cambiamenti significativi che ampliano l’offerta culturale. Per la prima volta, il festival abiterà il rinnovato Teatro della Società per l’apertura e la chiusura, e aggiungerà il Cenacolo Francescano come nuova sede per le proiezioni al coperto. Sul piano dei contenuti, il programma si espande con proiezioni mattutine e un nuovo percorso dedicato al binomio turismo e cultura. Tra gli eventi più attesi spicca la “notte sul lago” a Varenna, dove il musicista Davide “Boosta” Dileo sonorizzerà dal vivo il capolavoro Metropolis. Infine, si segnala l’importante partnership con Treccani, che porterà a collaborazioni sempre più strette tra le eccellenze culturali del territorio.

Il valore della comunità: il ruolo dei volontari

Un ruolo fondamentale per la riuscita della manifestazione è ricoperto dalla fitta rete di volontari, (“soggetti promotori di cultura” ha detto descritti da Don Bortolo Uberti). La loro presenza e il loro operato sono un segno tangibile di quanto il festival sia ormai un “patrimonio della città”. L’attivazione spontanea di tanti cittadini, inclusi i volontari del Cenacolo Francescano, dimostra che la cultura a Lecco non è un ambito riservato a pochi esperti, ma un’esperienza che vive grazie a legami e relazioni reciproche

I grandi protagonisti e le istituzioni presenti

Il programma vanta nomi di spicco come Marco Bellocchio, che presenterà la serie Portobello, Alba Rohrwacher, Pif, Simona Ventura e il musicista Davide “Boosta” Dileo, che sonorizzerà dal vivo il capolavoro Metropolis.

Tutti gli aggiornamenti esono disponibili su www.leccofilmfest.it