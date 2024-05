Consegnati i riconoscimenti del Premio Paolo Cereda. "Lui ci ha insegnato da che parte stare"

Emozioni forti oggi, lunedì 27 maggio 20224 all'istituto Maria Ausiliatrice di Lecco dove è andata in scena la cerimonia di finale del premio Paolo Cered (fondatore di Libera Lecco scomparso prematuramente il 12 settembre 2017 e) promosso da LIBERA Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco in ricordo del Coordinatore di LIBERA scomparso nel 2017.

Sesta edizione del Premio Paolo Cereda

Ben 22 le classi (13 delle scuole secondarie di secondo grado e 9 classi delle scuole secondarie di primo grado) che hanno aderito alla sesta edizione del Premio Paolo Cereda che quest'anno era dedicato al tema “Quando i ragazzi sono ‘Liberi di scegliere’”.

Attraverso elaborati artistici o letterari i partecipanti si sono concentrati su quei percorsi di ragazzi e ragazze nati/e in famiglie mafiose ma che scelgono di uscirne rimettendo al centro la propria vita e il proprio futuro. Il compito dei ragazzi è stato dunque quello di provare a immedesimarsi nei giovani che in un ambiente mafioso riescono a liberarsi.

"Mattatore" della cerimonia il presidente di Libera Lecco Alberto Bonacina. Presenti i figli di Poalo Cereda, Luca e Silvia, e la moglie Antonia.

Non sono mancati il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, che ha ricordato quanto sia necessario l'impegno civico anche sul nostro territorio dove purtroppo non mancano le infiltrazioni della malavita organizzata, il presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello, Marina Ghislanzoni in rappresentanza dell'Ufficio territoriale scolastico, Paolo Lanfranchi di Avviso Pubblico, Maria Grazia Nasazzi e Paolo Dell'Oro della Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lorenzo Frigerio di Libera.

"La nostra società è costruita su avere senza fatica ed è in questo sistema che lavora ed opera la criminalità organizzata - ha sottolineato proprio Frigerio, membro della giuria che ha valutato gli elaborati dei ragazzi - Ma questa è una scelta perdente poiché porta alla prigione o alla morte, ma soprattutto porta alla fine di tutto ciò che è civile".

"Il problema della mafia è legato alle scelte che le persone fanno - ha aggiunto Nasazzi - ma il nostro impegno è quello di rendere popolare la legalità ed impopolare tutto ciò che non lo è".

"Lui ci ha insegnato da che parte stare"

Il presidente del Consiglio di Palazzo Bovara ha ricordato la scelta del Comune di Lecco di assegnare, nel dicembre del 2023, il San Nicolò d’oro alla memoria di Poalo Cereda "perchè lui ha insegnato a tutti noi a scegliere da che parte stare".

Marina Ghislanzoni ha poi sottolineato che la scorsa settimana è stato ricordato Peppino Impastato, attivista, giornalista e poeta ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. "Abbiamo incontrato i suoi parenti e dè stato un momento vissuto nel ricordo, ma anche nel proposito di fare qualcosa. Quello che stiamo vivendo oggi è un momento in linea proprio con quel proposito".

Cinque le classi premiate al Premio Paolo Cereda: la terza D dell'Istituto comprensivo di Molteno con la professoressa Lorenza Corti, la terza D dell'Istituto comprensivo di Calolziocorte con la professoressa Annamaria Spanò, la seconda SA dell'Agnesi di Merate con la professoressa Elisabetta Cammisa, la Terza A AFM dell'istituto Maria Ausiliatrice con la professoressa Anna Grasso e la quarta B del Parini con la professoressa Carmen Greco.

Foto 1 di 5 Istituto Comprensivo di Molteno Foto 2 di 5 Istituto Comprensivo di Calolzio Foto 3 di 5 Agnesi di Merate Foto 4 di 5 Maria Ausiliatrice di Lecco Foto 5 di 5 Istituto Parini di Lecco

Le cinque classi premiate per le migliori proposte hanno ricevuto un contributo economico finanziato di mille euro elargito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e dal Fondo di Comunità “Paolo Cereda”.

Il fondo è nato per promuovere di progetti e iniziative culturali e sociali per promuovere la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità, elementi a cui Paolo, teneva moltissimo e per i quali ha lavorato in campo internazionale e sul territorio di Lecco.

Foto 1 di 17 Foto 2 di 17 Foto 3 di 17 Foto 4 di 17 Foto 5 di 17 Foto 6 di 17 Foto 7 di 17 Foto 8 di 17 Foto 9 di 17 Foto 10 di 17 Foto 11 di 17 Foto 12 di 17 Foto 13 di 17 Foto 14 di 17 Foto 15 di 17 Foto 16 di 17 Foto 17 di 17

Mario Stojanovic