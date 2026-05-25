Torna venerdì 29 maggio 2026 la Festa della Lombardia, appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Momento centrale della giornata sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia. I premi, come illustrato oggi in una informativa in Giunta regionale, saranno consegnati dal presidente Attilio Fontana, e da quello del Consiglio regionale, Federico Romani.

Premi Rosa Camuna 2026, Lecco protagonista con Marco Cariboni e la Croce Verde Bosisio

Fontana: riconosciamo chi contribuisce ogni giorno a rendere grande la Lombardia – “Il Premio Rosa Camuna rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico – sottolinea il presidente Attilio Fontana – nel quale riconosciamo l’impegno e il talento di persone e realtà che, in diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Per questo, accanto alla cerimonia istituzionale, abbiamo voluto proporre un programma aperto a tutti, con iniziative e momenti di incontro in piazza Città di Lombardia”.

Romani: premiati espressione di una Lombardia dinamica e solidale – “Anche quest’anno – evidenzia il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani – i premiati dimostrano quanto sia sano e vitale il tessuto sociale della nostra regione: in loro ritroviamo tutti i valori propri dei lombardi, solidarietà e accoglienza che si coniugano con la dedizione al lavoro, con la capacità di innovare e competere e di eccellere in ogni campo. È il grande cuore dei cittadini lombardi che fa grande la nostra regione, comunità di cui siamo sempre più fieri ed orgogliosi e a cui rivolgiamo la nostra profonda gratitudine”.

Festa della Lombardia, una giornata aperta a tutti – Dalle 9 alle 16, piazza Città di Lombardia ospiterà stand, attività e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio, con la partecipazione di realtà del mondo agricolo, associativo, culturale e sociale.

Tra gli appuntamenti previsti:

l’area Campagna Amica di Coldiretti con aziende agricole lombarde e prodotti del territorio;

la partecipazione della Fondazione Exodus, che intorno alle 12 proporrà un flashmob con i ragazzi coinvolti nei percorsi educativi;

realtà impegnate nella valorizzazione delle tradizioni artigianali;

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che proporrà dimostrazioni pratiche di primo soccorso con manichini e simulazioni di utilizzo del defibrillatore.

Lumbardialett, i dialetti come patrimonio identitario – Spazio anche al progetto ‘Lumbardialett’, dedicato alla valorizzazione dei dialetti lombardi come elemento identitario del territorio. Durante la giornata i visitatori potranno partecipare attivamente all’iniziativa contribuendo alla raccolta di parole, espressioni e testimonianze legate alla memoria e alla cultura delle comunità locali attraverso un apposito form online. Prevista anche la distribuzione di gadget dedicati.

Rosa Camuna 2026, 220 candidature per la massima onorificenza regionale – Il Consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature, valutate dall’Ufficio di Presidenza insieme ai presidenti dei gruppi consiliari secondo quanto previsto dal regolamento. Sono stati assegnati 5 Premi Rosa Camuna e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.

Premi Rosa Camuna (Consiglio regionale)

Chiara Mocchi (Bergamo) Stefano Simonetta (Milano) Gian Marco Moratti (alla memoria) (Milano) Ragazzi On The Road APS (Bergamo) Danilo Guerini Rocco

Menzioni del Consiglio regionale

Giovanni “Nanni” Rossi (Mantova) Marco Cariboni (Lecco) Kika Mamoli e Arnaldo Minetti (alla memoria) (Bergamo) Associazione “Amici di Claudio” (Sondrio) Monza Marathon Team ASD (Monza e Brianza) Associazione Giovani Idee (Bergamo) Casa Testori Associazione culturale (Milano) Gianmario Lesmo (Bergamo) YouSport ASD APS (Milano) Il Melograno (Milano)

Premi speciali del Presidente

Silvio Garattini (Bergamo) Nicoletta Manni (Milano)

Premi tematici del Presidente

Gerry Scotti – Premio “Visioni Contemporanee” per lo Spettacolo (Pavia) Sveva Casati Modignani – Premio “Stile e Narrazione” all’Identità Letteraria (Milano) Matteo Sordo – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale Marco Bonometti – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale (Brescia) Saverio Gaboardi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia) Alessandro Azzi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia) Vincenzo Cimino – Premio “Valore Comunità” per Inclusione e Welfare Evaristo Beccalossi (alla memoria) – Premio alla memoria (Brescia) Dino Meneghin – Premio “Energia in Movimento” per Impegno e Passione Sportiva (Milano / Varese) Giorgio Lotti – Premio “Sguardi d’Autore” per l’Arte Fotografica (Milano)

Menzioni del Presidente