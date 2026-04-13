Anas (Gruppo FS Italiane) comunica l’avvio delle attività preliminari finalizzate all’allestimento del cantiere per gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Brivio , situato lungo la strada statale 342 “Briantea”, tra il km 20,700 e il km 21,100.

Ponte di Brivio (SS 342): avvio lavori e limitazioni al traffico

L’intervento riguarda la manutenzione e messa in sicurezza del ponte attraverso lavori di risanamento, ripristino e consolidamento strutturale, con l’obiettivo di garantire la durabilità dell’infrastruttura e il mantenimento di elevati standard di sicurezza per la circolazione.

Nel corso dei mesi scorsi, ANAS ha illustrato e condiviso con gli Enti territoriali e le Autorità competenti il quadro degli interventi e delle relative fasi operative, per coordinare le varie attività ed i percorsi alternativi, limitando per quanto possibile l’impatto sulla mobilità locale.

Si evidenzia che, per consentire l’esecuzione dei lavori, il Ponte di Brivio sarà oggetto di chiusura prolungata al traffico per una durata stimata di 15 mesi, con decorrenza a partire dal 4 maggio 2026. La riapertura al transito è prevista per l’estate del 2027, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Anche per le attività preliminari, la programmazione delle limitazioni alla circolazione è stata effettuata privilegiando orari con minori volumi di traffico, al fine di assicurare la compatibilità delle lavorazioni con le esigenze della mobilità locale e sovracomunale.

A partire da oggi, si procede alle attività di cantierizzazione lungo il tratto compreso tra il km 20,700 e il km 21,100, che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato, nelle fasce orarie 10:00–12:00 e 14:00–16:00, secondo il seguente calendario:

· lunedì 13 aprile 2026

· giovedì 16 aprile 2026

· lunedì 20 aprile 2026

· giovedì 23 aprile 2026

Successivamente, per consentire specifiche lavorazioni in condizioni di piena sicurezza, è stata programmata, in orario notturno, la chiusura del ponte lungo la S.S. 342 nel tratto compreso tra il km 20,800 (in corrispondenza dell’intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio- SP 169, nel Comune di Cisano Bergamasco- BG) e il km 21,000 (in corrispondenza dell’intersezione con via Garibaldi, nel Comune di Brivio- LC) con il seguente calendario:

· dalle ore 21:00 del 16 aprile alle ore 06:00 del 17 aprile 2026

· dalle ore 21:00 del 17 aprile alle ore 06:00 del 18 aprile 2026

Nel periodo di chiusura, la circolazione sarà deviata lungo itinerari alternativi individuati in coordinamento con gli enti locali:

) · Direzione Bergamo → Como: deviazione al km 19,050 della SS 342 sulla SS 639, quindi prosecuzione lungo la SP 74 e la SP 72, con rientro sulla SS 342 al km 24,250. ( https://maps.app.goo.gl/ Bdkpy16UF9HQkoDM6

· Direzione Como → Bergamo: deviazione al km 24,250 della SS 342 lungo SP 72 e SP 74, quindi immissione sulla SS 639 e rientro sulla SS 342 al km 19,050. ( https://maps.app.goo.gl/ 3W6vopJQ9boTWPjG6

· Traffico proveniente dalla SP 169 e diretto a Como/Lecco: all’altezza della rotatoria al km 20,800 della SS 342, prosecuzione fino al km 19,050 e successiva deviazione lungo SS 639, SP 74 e SP 72, con rientro al km 24,250 ( https://maps.app.goo.gl/ fjy8rPGEZyooAqAw7 ) Il traffico in direzione Bergamo prosegue lungo la S.S. 342 “Briantea”.

Anas raccomanda agli utenti la massima prudenza alla guida, il rispetto delle indicazioni fornite e invita a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.