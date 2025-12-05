Ponte di Brivio e infrastrutture sull’Adda: una serata per discuterne insieme al Pd Lecco

Ponte di Brivio e infrastrutture sull’Adda: una serata per discuterne insieme al Pd. A pochi mesi dalla chiusura del Ponte di Brivio per i lavori programmati, la sezione di Lecco del Partito Democratico vuole ascoltare e comprendere le preoccupazioni della cittadinanza al fine di avanzare proposte su servizi e collegamenti alternativi sull’Adda.

“La questione della riqualificazione degli attraversamenti sull’Adda, da Lecco al meratese, rappresenta per il PD di Lecco una priorità per la mobilità di tutto il territorio – fanno sapere dal partito – Per questo saremo a Brivio il 12 dicembre alle 21 in Sala Civica (Via Vittorio Emanuele 22) per parlarne assieme a Gian Mario Fragomeli, Consigliere regionale PD in commissione V infrastrutture, Monica Corti, Responsabile comunicazione e trasporti provinciale, e Luigi Gasparini, Segretario del Circolo PD di Airuno-Brivio”.

L’incontro è aperto a tutti.