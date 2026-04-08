A partire dal 4 maggio 2026, il Ponte di Brivio, situato al km 20+770 della Strada Statale 342 “Briantea”, sarà chiuso per lavori di riqualificazione strutturale. Costruito nel 1917, il ponte è fondamentale per collegare le province di Lecco e Bergamo, con circa 16.000 veicoli al giorno.

Ponte di Brivio: chiusura dal 4 maggio, traffico sul Ponte Cantù di Olginate

Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, in Prefettura a Lecco si è svolto un tavolo di coordinamento convocato dal Prefetto, dott. Paolo Ponta, d’intesa con il Prefetto di Bergamo e l’Assessore alle Opere Pubbliche di Regione Lombardia. Hanno partecipato Regione Lombardia, le Province di Lecco e Bergamo, i Comuni limitrofi, i Comandi di Polizia Locale, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, la Sezione di Polizia Stradale, il Comando dei Vigili del Fuoco, A.N.A.S. di Milano e il Parco Adda Nord.

L’incontro ha avuto come tema principale come gestire i disagi viabilistici durante la chiusura totale del ponte, prevista per circa 15 mesi, fino a settembre 2027. Per tutto questo periodo, il traffico, sia leggero che pesante, sarà deviato sul Ponte Cantù di Olginate, garantendo un collegamento alternativo tra le due province, con inevitabili ripercussioni sui centri abitati interessati dalla deviazione.

Durante il tavolo, i rappresentanti comunali hanno potuto presentare proposte e perplessità, mentre gli enti coinvolti hanno illustrato le tempistiche dei lavori e le misure per contenere i disagi. Tra queste, il potenziamento del trasporto pubblico locale e dei bus sostitutivi Trenord sulla tratta Lecco–Bergamo, soprattutto tra Ponte San Pietro e Bergamo, pensati anche per gli studenti.

Le Forze dell’Ordine collaboreranno per garantire sicurezza e fluidità del traffico: l’Arma dei Carabinieri rafforzerà i pattugliamenti sul territorio, mentre la Polizia Stradale utilizzerà unità moto per una vigilanza dinamica, prevenendo problemi legati alla deviazione del traffico pesante.

Nei prossimi giorni, la Prefettura convocherà un ulteriore tavolo con gli autotrasportatori, per discutere le criticità della viabilità e coordinare le strategie più efficaci. Il Prefetto Ponta ha sottolineato l’importanza di informare i cittadini in modo chiaro e tempestivo, con il supporto di A.N.A.S. S.p.A., così da permettere a tutti di organizzarsi in sicurezza durante i lavori.

In sintesi, dal 4 maggio 2026 e per i successivi 15 mesi, la chiusura del Ponte di Brivio comporterà inevitabili disagi, ma grazie alla deviazione sul Ponte Cantù di Olginate, al potenziamento dei trasporti pubblici e al coordinamento tra enti e Forze dell’Ordine, si punta a ridurre al minimo i disagi e a garantire sicurezza e mobilità per automobilisti, pendolari e residenti lungo il percorso alternativo.