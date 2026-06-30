PNRR, Lombardia “virtuosa”: completati gli obiettivi. A Lecco oltre 15 milioni per mobilità green, sanità digitale e scuole

La Lombardia si conferma tra le regioni più avanzate nell’attuazione del PNRR, avendo raggiunto tutti gli obiettivi assegnati e gestendo un volume complessivo di risorse tra i più rilevanti a livello nazionale. Secondo i dati aggiornati al 16 maggio 2026, alla regione sono stati assegnati oltre 23 miliardi di euro, di cui circa 3,3 miliardi già utilizzati direttamente per 2.585 progetti.

A queste risorse si aggiungono ulteriori 400 milioni di euro legati al Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), che finanzia altri 169 interventi sul territorio. Un quadro che, come sottolineato dal presidente Attilio Fontana, rappresenta non solo una grande opportunità di investimento, ma anche un nuovo modello di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

“La Lombardia ha completato nei tempi previsti i principali obiettivi del Piano” ha evidenziato Fontana, richiamando anche la necessità di garantire continuità alle politiche attivate, soprattutto nei settori strategici come lavoro, formazione e inclusione.

Le cinque missioni del PNRR in Lombardia

La Regione ha concentrato gli interventi su cinque grandi missioni. La Missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) ha visto oltre 101 milioni di euro distribuiti su 214 progetti, con un avanzamento del 71%. La Missione 2 (transizione ecologica) ha coinvolto circa 300 milioni per 1.113 progetti, completati al 53%. Alla Missione 5 (inclusione e coesione) sono stati destinati circa 952 milioni di euro, mentre la Missione Salute rappresenta uno dei capitoli più consistenti, con 1.160 progetti e circa 2 miliardi di investimenti, al 67% di completamento. Infine, la Missione 7 – REPowerEU ha previsto 117 milioni di euro.

Nel complesso, Regione Lombardia ha già concluso il 60,5% dei progetti gestiti direttamente, pari a 1.564 interventi, mentre oltre 800 risultano in fase di collaudo. Considerando l’intero territorio regionale, il 73,4% dei progetti risulta completato.

Il caso Lecco: investimenti tra mobilità, sanità e scuole

Anche la provincia di Lecco beneficia in modo significativo delle risorse del Piano, con diversi interventi già conclusi che interessano settori chiave dei servizi pubblici.

Tra i principali progetti figura il potenziamento del trasporto pubblico locale, con un investimento da 5.613.159 euro destinato all’acquisto di autobus elettrici e alle relative infrastrutture di ricarica, a cura del Comune di Lecco. Un intervento che punta a rendere la mobilità urbana più sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale del servizio.

Un secondo progetto di grande rilievo riguarda la sanità digitale: con oltre 7 milioni di euro, è stata completata la digitalizzazione del percorso paziente presso il presidio ospedaliero Alessandro Manzoni di Lecco, gestito da Regione Lombardia. Un investimento che punta a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e la gestione dei percorsi clinici.

Infine, sul fronte dell’istruzione, è stato finanziato con 2.316.000 euro il progetto per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto di istruzione superiore Rota di Calolziocorte, intervento seguito dall’Amministrazione provinciale di Lecco.

Nel complesso, la provincia vede quindi attivati e completati progetti per oltre 15 milioni di euro, distribuiti tra mobilità, sanità e infrastrutture scolastiche: tre ambiti chiave che riflettono le priorità del PNRR e il suo impatto concreto sul territorio lecchese.