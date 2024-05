Si è insediata nella mattinata di ieri, lunedì 27 maggio 2024, un Prefettura a Lecco, la Cabina di Coordinamento dei programmi e degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Pnrr: insediata a Lecco la cabina di regia

Questa prima riunione si è svolta simultaneamente all’insediamento delle Cabine di coordinamento di tutte le Prefetture d’Italia, attraverso un video collegamento con la Prefettura di Roma.

La riunione di insediamento è stata coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che, per l’occasione, ha presieduto la cabina di coordinamento costituita presso la Prefettura di Roma. Sono intervenuti anche il Ministro dell’Interno, Piantedosi, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Fitto, e il Prefetto di Roma, Giannini.

Durante il collegamento, il Presidente del Consiglio e i Ministri hanno evidenziato l’importanza cruciale di queste strutture territoriali di coordinamento per l’efficace attuazione del PNRR a livello territoriale.

A Lecco, la prima riunione di insediamento è stata presieduta dal Prefetto, Sergio Pomponio, e ha visto la partecipazione del Sindaco del Comune di Lecco, Mauro Gattinoni, del Presidente della Provincia, Alessandra Hoffman, e del Direttore dell’Ufficio Territoriale regionale Brianza, Paolo Diana.

"L'organismo definirà il piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale e perseguirà altresì le finalità di renderne maggiormente efficace il monitoraggio e di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori, promuovendo le migliori prassi" spiegano dalla Prefettura.

Il Prefetto, Sergio Pomponio, ha espresso profonda soddisfazione per l’avvio dei lavori della Cabina, sottolineando la rilevanza di questo strumento per il rilancio economico e sociale del territorio. “Il nostro compito – ha dichiarato il Prefetto – è garantire che ogni progetto previsto dal PNRR venga realizzato in maniera efficiente e trasparente, apportando benefici tangibili al territorio provinciale”.

Questo coordinamento rappresenta un passo decisivo verso una ripresa robusta e sostenibile, in grado di affrontare le sfide presenti e future del nostro Paese.