Un’analisi dei rincari dei Piani di Bobbio e Valtorta, dal giornaliero ai biglietti stagionali, con tutte le date dell’alta stagione.

Neve, ma quanto mi costi?! Anche per la stagione sciistica 2025/2026, sciare ai Piani di Bobbio e Valtorta, il più grande comprensorio della provincia di Lecco, in Valsassina, sopra Barzio, costerà un po’ di più rispetto agli anni scorsi. Gli appassionati della neve avranno quindi qualche euro in più da mettere in preventivo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Piani di Bobbio e Valtorta, prezzi in aumento per la prossima stagione sciistica

Parlando di alta stagione, si intendono tutti i sabati e le domeniche, il lunedì 8 dicembre 2025, il periodo dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, le settimane dal 14 al 22 febbraio 2026 (con orari impianti 8.30-16.30 e chiusura della cabinovia di Barzio alle 17.00) e infine il lunedì 6 aprile 2026.

Il prezzo dei giornalieri per gli adulti in questi giorni “caldi” della stagione è in aumento: a Bobbio si passa da 45 a 47 euro, con un incremento di circa 4,4%, mentre a Valtorta il costo sale da 37 a 40 euro, pari a un aumento dell’8,1% rispetto allo scorso anno. Un trend al rialzo che si conferma negli ultimi anni: nella stagione 2021/2022 il giornaliero in alta stagione costava 36 euro a Bobbio e appena 29 euro a Valtorta.

Anche per i più piccoli i prezzi salgono leggermente: il giornaliero per bambini a Bobbio e Valtorta passa da 22 a 24 euro, un incremento di circa 9,1%.

Da notare che tutti i biglietti emessi a Valtorta consentono l’utilizzo dell’intera ski-area Valtorta-Piani di Bobbio, garantendo l’accesso a tutte le piste del comprensorio, ma non includono l’uso della cabinovia Barzio-Piani di Bobbio, che va acquistata separatamente.

Anche l’abbonamento stagionale registra un aumento: il costo passa da 690 a 710 euro, pari a circa 2,9% in più rispetto alla stagione precedente.

Insomma, la voglia di neve resta immutata, ma il portafoglio dovrà fare qualche sacrificio in più. Chi ama sciare ai Piani di Bobbio e Valtorta potrà comunque godersi le piste più estese della provincia di Lecco, con panorami spettacolari e impianti sempre più curati, senza rinunciare al divertimento sulla neve.

Qui tutti i prezzi nel dettaglio.