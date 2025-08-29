poste

Pensioni di settembre: da lunedì 1° in pagamento in tutta la provincia di Lecco

È possibile ritirare la pensione nei 92 uffici postali e nei 40 ATM Postamat della provincia

Lecco
Pubblicato:

Poste Italiane ha comunicato che a partire da lunedì 1° settembre saranno in pagamento le pensioni del mese in tutti i 92 uffici postali della provincia di Lecco.

I titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito riceveranno la pensione direttamente sul proprio conto nella stessa giornata. Chi possiede una Carta di Debito o una Postepay Evolution potrà invece prelevare in contanti dai 40 ATM Postamat presenti sul territorio, senza la necessità di recarsi allo sportello.

Un’ulteriore misura di tutela riguarda i pensionati che utilizzano la Carta di Debito: è infatti attiva una polizza assicurativa gratuita che copre fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante entro le due ore successive al prelievo, sia presso gli uffici postali che agli sportelli automatici.

Per ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane invita gli utenti a preferire la tarda mattinata, il pomeriggio e i giorni successivi all’avvio dei pagamenti.

Per maggiori informazioni sono disponibili il sito ufficiale www.poste.it e il numero verde 06 45263322.

