Ci risiamo. Anche quella di oggi, mercoledì 17 settembre 2025 si conferma una giornata difficile per i pendolari della linea Tirano-Lecco-Milano. La circolazione ferroviaria è stata più volte compromessa da guasti tecnici, causando ritardi e disagi lungo tutto il percorso.

Pendolari in difficoltà: nuova giornata di guasti sulla linea Tirano-Lecco-Milano

La prima interruzione si è verificata a Morbegno, dove il treno 2819 (Sondrio 08:31 – Milano Centrale 10:40) ha registrato ritardi a causa di un guasto alla linea ferroviaria. Poco dopo, un secondo problema si è verificato a Lierna, con il treno 10319 (Colico 09:37 – Lecco 10:47) costretto a terminare il viaggio nella stessa stazione.

Per il terzo giorno consecutivo, la situazione dopo la riapertura della linea resta critica, con il traffico ferroviario con “semaforo arancione”. Il treno 2821 (Tirano 08:45 – Milano Centrale 11:40) ha subito rallentamenti lungo il percorso per permettere il transito di altri convogli.

I tecnici di RFI sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la normale circolazione e i pendolari possono consultare l’andamento dei treni in tempo reale tramite l’app o il sito web di Trenitalia, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”

Vero è che, dopo mesi di stop forzato per lavori Le problematiche di questi gioni hanno esasperato davvero gli animi. Non a caso le prese di posizione sono state molteplici ed è stata anche presentata un interrogazione al Ministro Matteo Salvini che, con tutta probabilità troverà risposta nei prossimi giorni.