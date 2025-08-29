Paura nei cieli del Meratese: avvistato un tornado
Al momento non è ancora noto se si siano registrati danni, anche se dai distaccamenti di Lecco, Merate e Valmadrera i Vigli del Fuoco stanno intervenendo sul territorio comunale di Verderio con diversi mezzi
Maltempo, avvistato un tornado nei cieli del Meratese. Sono a dir poco impressionanti le fotografie scattate nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto 2025, ai cieli sopra Verderio e Medolago, dove è comparso tra le nuvole, quello che a tutti gli effetti è sembrato essere un tornado.
Numerose le segnalazioni via social dei cittadini residenti a Verderio che raccontano di forti raffiche di vento che hanno trascinato in aria oggetti anche pesanti. Negli ultimi minuti sul Meratese si è abbattuta anche una violenta grandinata.
Tromba d'aria tra Verderio e Suisio
I Vigili del fuoco si sono attivati anche a Bellano, dove alcuni alberi sono stati abbattuti dal maltempo.