A partire da martedì 24 marzo 2026, Poste Italiane attiverà il servizio POLIS – Servizi di cittadinanza digitale, un’iniziativa pensata per semplificare l’accesso ai servizi pubblici nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.
Passaporto più semplice: arriva il servizio POLIS negli Uffici Postali
Grazie al progetto POLIS, i cittadini residenti nei Comuni aderenti potranno richiedere il rilascio del passaporto direttamente presso l’Ufficio Postale del proprio Comune, evitando lunghe attese e riducendo i tempi della procedura.
Si segnala che, al momento, il servizio non è attivo nel Comune di Lecco, ma resta disponibile negli altri Comuni della provincia che rientrano nei requisiti demografici previsti.
La Questura continuerà comunque a garantire il rilascio dei passaporti secondo le modalità tradizionali, fornendo supporto e informazioni a tutti i cittadini che ne avranno bisogno.
Il progetto POLIS rappresenta un passo importante verso una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di rendere più accessibili e rapidi i procedimenti amministrativi per le piccole comunità.