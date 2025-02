La Camera di Commercio di Como-Lecco promuove l’avviso pubblico di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, finalizzato alla partecipazione al programma di formazione propedeutico al conseguimento della Certificazione della Parità di Genere. Tale percorso si rivolge in particolare alle realtà che non hanno ancora affrontato il tema della certificazione, offrendo loro l’opportunità di intraprendere un importante cammino di valorizzazione delle pari opportunità.

Parità di genere in azienda: al via il programma di formazione per ottenere la certificazione

Garantire pari opportunità in azienda non rappresenta soltanto una scelta etica, ma costituisce anche un elemento strategico per la crescita e l’innovazione. Per supportare le imprese in questo ambizioso percorso, Regione Lombardia, attraverso il Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, e Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore dell’avviso, hanno ideato un programma formativo specifico.

Le domande per ottenere la dote formativa possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 12 aprile 2025. Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale dedicato: http://webtelemaco.infocamere. it.

“Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia confermano, con questa iniziativa, il loro impegno nel supportare le imprese nel percorso verso la parità di genere, contribuendo a diffondere modelli organizzativi equi e sostenibili. Il programma rappresenta un’opportunità importante per le aziende che desiderano rafforzare la propria responsabilità sociale e ottenere un riconoscimento ufficiale del loro impegno” spiega Antonella Mazzoccato, Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Per ulteriori dettagli sull’avviso pubblico e sulle modalità di adesione, è possibile consultare il sito ufficiale di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia oppure visitare il portale della Camera di Commercio di Como-Lecco.