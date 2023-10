Anche quest’anno le penne nere della Sezione Ana di Lecco partecipano all’iniziativa dell’Ana nazionale “Panettone e pandoro degli Alpini”, che ha innanzitutto lo scopo di sostenere progetti solidali semplicemente acquistando un panettone o un pandoro per sé o per un originale e simpatico regalo di Natale destinato a parenti, amici e conoscenti.

Panettone e pandoro degli Alpini 2023 in favore dell'Emilia Romagna e della Chiesetta delle Betulle

Quanto incassato infatti sarà in parte destinato alla Sede nazionale dell’Ana per il progetto “Alpini insieme per l’Emilia Romagna”, finalizzato alla realizzazione di opere di ripristino e ricostruzione nelle zone dell’Emilia Romagna devastate dall’alluvione e dove i volontari della Protezione civile dell’Ana (nelle prime settimane sono stati impegnati anche alcuni nuclei lecchesi) sono al lavoro ormai da mesi. Gli interventi saranno effettuati d'intesa con il Commissario per l’emergenza alluvione generale Francesco Paolo Figliuolo e con il supporto del Dipartimento di Protezione civile.

La quota riservata alla Sezione di Lecco sarà invece utilizzata per continuare i lavori di riqualificazione della zona sacra esterna alla Chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno ai Piani delle Betulle, il luogo simbolo delle penne nere della nostra terra che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Panettone e pandoro degli Alpini sono già disponibili presso le sedi degli oltre 70 Gruppi che fanno capo alla Sezione di Lecco e che sono capillarmente presenti sul nostro territorio. L’offerta minima richiesta è di 12 euro a pezzo.

I prodotti dolciari (panettone o pandoro dal peso di 750 grammi ognuno) sono contenuti in una originale confezione in latta con uno sfondo bianco “sporcato” da graffi blu. In primo piano è raffigurato il tricolore con la strofa dell’inno nazionale “L’Italia chiamò!”; sull’altro lato è riportato il disegno di Giuseppe Novello per l’Adunata di Bologna 1969, con la frase che descrive gli alpini: <Si rassicurino signori. È una strana gente che nulla chiede per sé, né contesta, né odia. Sono alpini uniti da un duro e glorioso passato e da un semplice amore per l’Italia>. Sul coperchio ancora il tricolore e un richiamo grafico all’iniziativa a favore della Romagna alluvionata.