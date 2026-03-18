La Provincia di Lecco ha recentemente completato gli interventi di fornitura, posa e messa in sicurezza delle attrezzature sportive nelle palestre degli istituti scolastici superiori Marco Polo di Colico e Viganò di Merate. L’operazione si è resa necessaria per risolvere situazioni di degrado e usura che avevano reso alcune attrezzature non idonee o addirittura inaccessibili, garantendo così agli studenti e alle società sportive del territorio spazi sicuri e funzionali.

Palestre scolastiche rinnovate: sicurezza e funzionalità per gli studenti

Questa attività rientra in un programma più ampio della Provincia di Lecco, volto al miglioramento degli edifici scolastici e alla sicurezza delle attività che in essi si svolgono.



“Con questi interventi abbiamo restituito agli studenti del Marco Polo di Colico una palestra completamente sicura e funzionale, con nuovi canestri, attrezzature e protezioni a norma. Al Viganò di Merate abbiamo migliorato la qualità e la sicurezza degli ambienti. Si tratta di interventi necessari ad assicurare le migliori condizioni di accoglienza e di fruibilità delle palestre dei due istituti da parte degli studenti che le utilizzano quotidianamente e delle associazioni sportive del territorio che, al di fuori dell’orario scolastico, allenano i ragazzi alle varie discipline” hanno commentato Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, e Alessandro Negri, consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica,

Interventi nell’Istituto Marco Polo di Colico

Nella palestra del Marco Polo, le attrezzature precedenti, ormai precarie e non più utilizzate, sono state rimosse per far spazio a un nuovo impianto di pallavolo. I tabelloni e i canestri dell’impianto di pallacanestro sono stati sostituiti e sono stati eseguiti tutti gli accorgimenti necessari per rendere l’impianto sicuro. Inoltre, due spalliere sono state smontate e rimontate in una posizione più idonea, sostituendo i pioli danneggiati.

GUARDA LA GALLERY (8 foto) Alcune immagi della palestra di Colico prima e dopo l'intervento ← →

Sono state effettuate verifiche complete, comprensive del certificato di collaudo per l’impianto di pallacanestro, le due spalliere e la scala orizzontale. Infine, le pareti perimetrali sono state ripristinate, installando protezioni antiurto su due pareti di fondo e rifacendo lo zoccolino danneggiato.

Interventi nell’Istituto Viganò di Merate

Anche nella palestra del Viganò, i tabelloni e i canestri del minibasket sono stati sostituiti, mentre le spalliere esistenti sono state ripristinate attraverso la sostituzione dei pioli rotti. L’intervento ha incluso anche la realizzazione di plinti e montanti necessari per il fissaggio della linea slack-line, garantendo così una maggiore sicurezza e funzionalità per le attività sportive degli studenti.