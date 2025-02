Sulle pendici del maestoso Monte Legnone, a Pagnona, sta nascendo un progetto speciale che unisce spiritualità e natura. Il protagonista di questa iniziativa è Don Raffaele Busnelli, eremita diocesano, che ha deciso di trasformare un vecchio alpeggio in un accogliente rifugio per persone singole, famiglie, gruppi scout e parrocchiali. L'obiettivo è creare uno spazio dove vivere un ritiro spirituale immersi nel silenzio e nella bellezza naturale delle montagne.

Pagnona: raccolta fondi per aiutare il prete eremita

Don Raffaele, ordinato nel 1999 dal Cardinale Martini, ha trascorso più di un decennio dedicandosi alla parrocchia di Cologno Monzese e, successivamente a quella di Treviglio. Tuttavia, pur svolgendo molteplici attività, sentiva il bisogno di dedicare sempre più tempo alla preghiera e al silenzio. Dopo un lungo periodo di discernimento, accompagnato dal Cardinale Tettamanzi e dal monaco Don Ezio Brambilla, ha deciso di intraprendere un cammino che lo ha portato a scoprire la montagna Lecchese come luogo ideale per il suo eremo.

Nel 2012, Don Raffaele ha trovato il suo posto tra le vette, in un piccolo borgo di vecchie stalle. Qui ha iniziato a costruire il suo eremo, dedicandosi con passione alla realizzazione di uno spazio di spiritualità. Oggi, con il supporto di numerosi volontari, sta ristrutturando una baita per offrire un ambiente ancora più accogliente e funzionale per i suoi ospiti.

Per sostenere i lavori di ristrutturazione, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe. L'obiettivo è raccogliere 35.000 euro, una somma necessaria per coprire le spese relative alla progettazione, ai materiali da costruzione, agli impianti e agli infissi. Fino ad oggi, sono stati raccolti 2.600 euro, e Don Raffaele aggiorna regolarmente i suoi sostenitori, condividendo fotografie e dettagli sui progressi dei lavori.

"Stiamo andando passo dopo passo, ma il supporto dei volontari è fondamentale", ha dichiarato Don Raffaele, sottolineando l'importanza della comunità nel portare avanti il progetto.

Chiunque voglia contribuire a questa causa e sostenere la realizzazione di questo rifugio di pace, può farlo tramite il link della raccolta fondi su GoFundMe: Sostieni il progetto dell'eremo di Don Raffaele.

Questo progetto è un'opportunità unica per vivere un'esperienza di ritiro spirituale lontano dal trambusto della vita quotidiana, immergendosi nella serenità delle montagne lecchesi e nel silenzio che solo la natura sa offrire.