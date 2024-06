Il Consigliere provinciale Stefano Simonetti è intervenuto in merito alle recenti dichiarazioni e polemiche sull’attività del Tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico locale e sul tema dell'overtourism sul lago in provincia di Lecco.

Overtourism, Simonetti: "Stiamo creando una nuova cultura del trasporto pubblico"

La Provincia di Lecco ha fortemente voluto il Tavolo tecnico permanente per sviluppare un sistema di mobilità integrata in tutta la provincia di Lecco e sul Lago di Como, a beneficio di turisti, studenti e lavoratori. Le iniziative per un trasporto intermodale, quali Tour del primo bacino di Lecco, Tesori del Lago, Viandante via Lago, Navibus, Valsassina Pass e BiciBus, sono richieste che provengono dal territorio.

È opportuno chiarire che le iniziative proposte ed emerse dal Tavolo tecnico permanente nulla hanno a che fare con il sovraffollamento di Varenna. Il titolo di viaggio integrato Viandante via Lago ha come obiettivo la riscoperta di tutte le mete della sponda orientale del Lario, cercando di distribuire i turisti sui 40km di costa da Lecco a Colico. La ratio di questa iniziativa è il turismo diffuso su tutto il territorio provinciale e non solo durante il periodo estivo. In due anni sono stati ottenuti risultati concreti, tra cui la creazione di un titolo di viaggio integrato treno-battello per la sponda orientale del lago servita dalla linea ferroviaria, la creazione di un biglietto integrato bus con Linee Lecco e battello nella tratta Lecco-Bellagio, l’estensione del servizio oltre la stagione estiva, un coordinamento degli orari tra Trenord, Navigazione e Agenzia Tpl.

Si è avviato, pertanto, un percorso virtuoso su una strada corretta, che richiede tempo, il supporto e il contributo di tutti i portatori d’interesse. Dall’insediamento del Tavolo permanente l’inizio della stagione per la Navigazione è stato anticipato proprio per arrivare a una effettiva destagionalizzazione; l’obiettivo per il 2023-2024 è ampliare ulteriormente gli orari, da marzo fino all’Immacolata dell’8 dicembre. La Provincia di Lecco ha iniziato un percorso in piena collaborazione con Trenord, Navigazione e Agenzia Tpl per limitare il turismo ‘mordi e fuggi’; anche la collaborazione con Camera di Commercio, Villa Monastero, Comune di Bellano, capofila del Sentiero del Viandante, è fondamentale.

L’iniziativa del trasporto delle bici sui bus ‘Bicibus’ vuole creare un trasporto sostenibile e un’integrazione con il trasporto di biciclette già attivo su Trenord e sui battelli della Navigazione. La Provincia sta lavorando anche alla revisione del Piano provinciale di mobilità ciclistica; pertanto, tale servizio dovrà essere esteso anche su altre tratte (verso Oggiono e i laghi minori) con un servizio giornaliero e festivo. Il Bicibus è il futuro del trasporto e turismo sostenibile.

La proposta di variazione dei costi dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario durante il periodo turistico è da approfondire, ma di non semplice attuazione. Non condivido le critiche rivolte a Trenord, perché il trasporto ferroviario sulla sponda orientale del lago è un servizio fondamentale per evitare il collasso della viabilità locale. Criticare è facile, ma per ottenere risultati servono passione, condivisione e voglia di innovare. Proseguirà la promozione dei titoli di viaggio integrati: il lavoro che si sta concretizzando è quello di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e disincentivare l’uso delle auto, con un sensibile aiuto alla viabilità locale e sovra provinciale.

La collaborazione con Trenord, Navigazione del Lario e Agenzia Tpl prosegue per la realizzazione di un trasporto intermodale con un unico titolo di viaggio; la richiesta di estensione del titolo Io viaggio ovunque in Lombardia anche alla navigazione sul Lario, da noi già richiesto a Regione Lombardia, sarebbe un enorme passo in avanti.Stiamo creando una nuova cultura del trasporto pubblico nel nostro territorio. Il futuro è viaggiare con un unico titolo di viaggio, con orari certi, senza i limiti della stagionalità e con la possibilità di trasportare le biciclette su ogni mezzo di trasporto pubblico tutti i giorni: questo è l’obiettivo del Tavolo permanente sulla mobilità e trasporti per i prossimi mesi.

L’auspicio della Provincia di Lecco è che si lavori tutti insieme, territorio, Istituzioni, Navigazione, Camera di Commercio, operatori del turismo e dei servizi di mobilità e trasporto, con spirito costruttivo, per il migliore sviluppo di un sistema di mobilità integrata e destagionalizzata su tutto il territorio provinciale”.