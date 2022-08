Ostetricia e Ginecologia: dopo il dottor Del Boca si dimette anche Anna Biffi. Come riportano i colleghi di primamerate.it altro scossone nella Asst di Lecco.

Non solo Gregorio del Boca: anche Anna Biffi ha presentato le sue dimissioni dal Mandic. Con la loro dipartita, che avverrà ufficialmente a partire da inizio novembre, il reparto di Ostetricia e Ginecologia sembra avere un futuro segnato.

Anche la dottoressa Anna Biffi, in servizio nel presidio cittadino dal gennaio del 2007, ha presentato le dimissioni insieme al primario di Ostetricia e Ginecologia Gregorio del Boca. Tempo tre mesi - quello del preavviso - e il 1° novembre decadranno entrambi dall’incarico all'ospedale di Merate.

Per il Mandic sarà la fine di un’epoca. E con ogni probabilità anche dello stesso reparto di Ostetricia, che pure sotto la guida del dottor del Boca aveva raggiunto negli anni numeri da record, soprattutto per quanto riguarda l’attività chirurgica che nel 2018 era stata tanto importante e significativa da collocare il piccolo ospedale di Merate addirittura all’ottavo posto in Italia come chirurgia ginecologica laparoscopica.

Senza due medici dello spessore professionale di del Boca e Biffi c’è da aspettarsi che la denatalità e la politica aziendale finiranno presto con lo strangolare ulteriormente il reparto alle prese con parti inevitabilmente in calo.

