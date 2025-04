La Giunta regionale ha approvato oggi, martedì 15 aprile 2025, una delibera che stanzia 5 milioni e 800 mila euro per la realizzazione della nuova Sala Ibrida Multimodale presso l’Ospedale Manzoni di Lecco. Un intervento strategico che segna un passo deciso verso l’ammodernamento tecnologico della struttura sanitaria e il potenziamento dell’assistenza offerta ai cittadini.

Ospedale di Lecco: quasi 6 milioni di euro per la sala ibrida

“Questo intervento rappresenta un importante passo avanti per la sanità lecchese, puntiamo a elevare la qualità delle prestazioni e a garantire standard sempre più alti”, ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, tra i promotori del progetto.

Il finanziamento arriva a seguito di un ordine del giorno presentato dallo stesso Piazza nel 2024, che impegnava la Giunta a garantire l'attuazione dell'opera. "La Sala Ibrida è un investimento strategico per cure di alta qualità e per rafforzare l’offerta sanitaria del territorio. Abbiamo mantenuto l’impegno, nonostante le difficoltà e l’incremento dei costi", ha aggiunto Piazza. Infatti, la stima iniziale di 4,5 milioni di euro è stata aggiornata per coprire tutti i costi necessari, raggiungendo i 5,8 milioni.

La nuova Sala Ibrida Multimodale integrerà imaging diagnostico avanzato e sala operatoria tradizionale in un’unica struttura, permettendo lo svolgimento di procedure chirurgiche complesse e multidisciplinari. Sarà utile in ambiti come la chirurgia vascolare, la cardiologia interventistica, la chirurgia generale d’urgenza e la gestione dei traumi. Prevista l’installazione di angiografi di ultima generazione, workstation avanzate e rigorosi standard di asepsi per massimizzare la sicurezza e l’efficacia degli interventi.

Chirurgia robotica: in arrivo nuovi sistemi anche per Lecco

Il progetto rientra in una più ampia strategia regionale per l’innovazione in ambito sanitario. Nel mese di aprile 2025, Regione Lombardia assegnerà la prima tranche di 11 sistemi robotici multispecialistici a diverse ASST, inclusa Lecco. Entro l’estate sarà poi pubblicato l’appalto per il noleggio di un ulteriore sistema, con nuove assegnazioni previste da settembre.

Fondamentale sarà anche l’attivazione di percorsi formativi specifici, in collaborazione con gli hub regionali presso ASST GOM Niguarda e ASST Spedali Civili di Brescia, per garantire la piena operatività dei nuovi robot chirurgici e un volume annuo di almeno 250 procedure.

Piazza ha voluto ringraziare l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, il direttore Mario Melazzini, il direttore generale della ASST di Lecco Marco Trivelli e tutto il personale medico, “che con la propria professionalità rende operative e efficaci le dotazioni tecnologiche regionali”.

“Regione Lombardia, sotto la guida del presidente Attilio Fontana, dimostra un impegno concreto per un sistema sanitario moderno ed efficiente – ha concluso Piazza –. Investire in infrastrutture significa garantire un’assistenza sempre più qualificata e pronta ad affrontare le sfide future”.